PARP otwiera biuro regionalne w Poznaniu

– Mijający rok pokazał, że wytrwałość, ciężka praca i determinacja naszych przedsiębiorców odegrały decydującą rolę w utrzymaniu dobrego stanu polskiej gospodarki. Ale to nie wszystko. Przed nami program, który pomoże nam szybko odbudować wiele sektorów gospodarki. Mowa o KPO, dzięki któremu Polska może dysponować ponad 58 miliardami EURO. Wykorzystajmy naszą szansę! Skorzystanie z tej szansy zależy w dużej mierze od efektywniejszej i ściślejszej współpracy między państwem a przedsiębiorcami, czyli odbiorcami wsparcia. Otwarcie biura regionalnego PARP to jeden z przykładów działań w tym kierunku – mówi Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii.

PARP bliżej przedsiębiorców

Wielkopolska placówka PARP to część koncepcji, zgodnie z którą skracany jest dystans między przedsiębiorcami a instytucjami wspierającymi ich działalność. Biuro regionalne w Poznaniu będzie odpowiedzialne przede wszystkim za realizację działań informacyjnych i promocyjnych dla przedsiębiorców z Polski Zachodniej.

– Jako Wielkopolanin wiem dobrze, że Wielkopolska to takie wartości jak praca organiczna, przedsiębiorczość i gospodarność. Regionalne Biuro PARP w Poznaniu zostało powołane właśnie po to, by na tym ważnym dla przedsiębiorców obszarze dać dodatkowe wsparcie i stanowić siłę napędową dla rozwoju kompetencji, inwestycji technologii i innowacji. Kluczowe jest również budowanie świadomości wśród przedsiębiorców z całego makroregionu Polski Zachodniej, w zakresie efektywnego wykorzystania oferty oraz instrumentów wsparcia oferowanych przez PARP. Jestem przekonany, że udzielona pomoc, konsultacje, konferencje, webinary przeprowadzone przez Zespół poznańskiego Biura PARP będą przekładać się na konkretne rezultaty i liczbę obsłużonych przedsiębiorców – podkreślił Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.