Partners Group i REINO Group łączą siły. Ich koncept biurowy ma być niszą na rynku

Jeszcze jakiś czas temu mówiło się, że przyszłość rynku biurowego to flexy. Dziś to już teraźniejszość. Wiedzą to Partners Group i REINO Group, którzy we wspólnym projekcie Form Offices chcą pokazać, jak powinny wyglądać nowoczesne i zrównoważone biura. O nowym koncepcie rozmawiamy z Agatą Połeć, Asset Manager, Form Offices.

Form Offices to nowy koncept biurowy powołany do życia przez Partners Group i REINO Group. Ma to być odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone, elastyczne i dobrze zaprojektowane biura w Polsce. Czy pomysł zrodził się w wyniku pandemicznego przetasowania rynku?

Agata Połeć, Asset Manager, Form Offices: Wszystkie budynki, które funkcjonują pod marką Form Offices, to wysokiej klasy nieruchomości, które już wcześniej cieszyły się renomą wśród najemców w Krakowie i Wrocławiu.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Rozmawiając z klientami i obserwując trendy w zakresie modelu pracy hybrydowej, zwróciliśmy szczególną uwagę na jeden z nich - dom nigdy nie zastąpi w 100 proc. biura.

Im częściej praca wykonywana jest zdalnie, tym częściej, równolegle, pojawia się potrzeba dostępu do odpowiedniej przestrzeni poza domem. Zgodnie z tą ideą stworzyliśmy Form Offices. Wiemy, że pracownicy chętniej wracają do biur, które sprzyjają relacjom międzyludzkim. Chcą pracować w inspirujących miejscach, otoczeniu zieleni i dobrego designu. Wreszcie – z naszych biur łatwo dostać się do wielkomiejskich atrakcji, takich jak gastronomia, kultura i handel.

Skoro dziś każdy operator biurowy pożąda elastyczności, jaka jest nisza Form Offices? Czym odróżnia się od konkurencji?

W naszym rozumieniu elastyczność wynajmu to jeden z elementów, które pomagają firmom w podjęciu decyzji o powrocie do biura. Sama elastyczność - możliwość skalowania wielkości biura w zależności od bieżących potrzeb - jest istotna zwłaszcza z perspektywy organizacyjnej i finansowej, ale niekoniecznie z punktu widzenia samych pracowników. Oni potrzebują przede wszystkim poczucia wspólnoty i przynależności do miejsca, w którym mogą działać efektywnie, w skupieniu lub grupie - w zależności od charakteru pracy, a także nawiązywać interakcje społeczne. Dlatego ważnym elementem oferty Form Offices są działania na rzecz wzmacniania społeczności budynków np. poprzez różnego rodzaju wydarzenia i akcje specjalne dla ich użytkowników.

Budynki Form Offices posiadają certyfikat BREEAM na poziomie "Excellent", co stanowi ważny argument wyboru biura dla firm wdrażających i realizujących swoje strategie ESG. Dodatkowo, budynek Wadowicka 3A w Krakowie jako pierwszy obiekt w Polsce, w czerwcu 2021 roku zdobył międzynarodowy certyfikat Fitwel, który promuje prozdrowotne rozwiązania w biurze.

Jaka jest rola każdego z podmiotów – Partners Group i REINO Group?

Partners Group jest wiodącą międzynarodową firmą inwestycyjną i właścicielem budynków, które funkcjonują pod marką Form Offices. REINO Group pełni w tym projekcie rolę współinwestora oraz asset managera, który dba o relacje z najemcami, lokalnym otoczeniem i sprawuje pieczę nad nienagannym funkcjonowaniem budynków pod każdym względem. Razem stanowimy zgrany duet, który rozwija ofertę Form Offices.

Kto jest adresatem tych przestrzeni? Czy tylko Milenialsi?

Chcemy, by w budynkach Form wszyscy czuli się dobrze. To osoby w każdym wieku, które chcą poczuć różnicę pomiędzy pracą z domu a pracą w świetnie zaprojektowanym i profesjonalnie zarządzanym biurowcu. W naszych przestrzeniach pracują specjaliści z wielu branż, w tym IT, finansowej czy doradczej. Naszą ofertę kierujemy więc do firm, które niezależnie od sektora i wielkości chcą, aby biuro było miejscem efektywnej pracy, zdobywania doświadczeń, integracji, co łącznie przekłada się na wysoką satysfakcję pracowników i dobre wyniki biznesowe.

Na ten moment wytypowane zostały 4 lokalizacje: krakowskie biurowce Tertium, Wadowicka 3, DOT by Form i wrocławski Cu Office. Dlaczego akurat te obiekty i dlaczego 3x Kraków?

Ofertę Form Offices wdrożyliśmy na dużych rynkach regionalnych, w budynkach, które spełniają przyjęte przez nas założenia w zakresie zrównoważonego rozwoju, lokalizacji oraz jakości architektury. Ale to nie znaczy, że spoczywamy na laurach. Cały czas przyglądamy się, jakie są dodatkowe możliwości w zakresie podniesienia jakości części wspólnych oraz terenów zielonych wokół budynków, co planujemy systematycznie realizować w przyszłości

Planujecie dalszą ekspansję?

W najbliższym czasie będziemy rozwijać Form Offices we wspomnianych lokalizacjach w Krakowie i Wrocławiu - dzisiaj to łącznie ponad 120 tys. mkw. powierzchni biurowej. Dostrzegamy w tych budynkach ogromny potencjał, który wcześniej nie był w pełni wykorzystany. Co do zasady, zdecydowaliśmy się wprowadzić markę Form Offices tam, gdzie użytkownicy już teraz mają do dyspozycji dużo zielonych przestrzeni przystosowanych do pracy, spotkań i odpoczynku, wygodne lobby z ogólnodostępnymi udogodnieniami, powierzchnie coworkingowe, ale istnieje też potrzeba aktywizacji tych miejsc. W przyszłości będziemy rozważać dalszy rozwój marki w Polsce.

Zrównoważony rozwój to zwrot często nadużywany przez inwestorów. W jaki sposób Form Offices są autentyczne pod kątem ekologii?

Stawiamy na ekologię w wymiarze praktycznym - nasze budynki zasilane są zieloną energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Mamy energooszczędne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Przykładamy też dużą wagę do promocji zrównoważonego transportu, zapewniając wygodną infrastrukturę dla rowerzystów i stacje ładowania samochodów elektrycznych czy hulajnóg. Atutem wszystkich lokalizacji Form Offices jest też wspomniane zielone otoczenie - zarówno to będące częścią poszczególnych kompleksów biurowych, jak również atrakcyjnie zagospodarowane miejskie parki w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Kiedy oficjalny start marki?

Już działamy! Budynki pod marką Form Offices będą jeszcze przechodzić pewne zmiany, ale już teraz zapraszamy do kontaktu wszystkie firmy, które chciałyby zapoznać się z naszą propozycją. Warto się śpieszyć, bo finalizujemy coraz więcej rozmów z potencjalnymi klientami, którzy w Form Offices dostrzegają rozwiązanie ich potrzeb w nowej, biurowej rzeczywistości.