Partners Group przejmuje nieruchomości Grupy BUMA

Dodano: 26 paź 2020 10:01

Przedmiotem transakcji jest 11 nieruchomości biurowych, w tym dwie w budowie, zlokalizowanych w Krakowie i Wrocławiu. Powierzchnia najmu istniejących obiektów to ok. 100 tys. mkw., budowanych ok. 25 tys. mkw. Do zawarcia umowy sprzedaży ma dojść w ciągu najbliższych tygodni. Zarządzanie powstałym portfelem wspierać będzie spółka REINO Partners.