Paweł Dębowski, Cornerstone Investment Management o inwestowaniu i transakcjach na rynku nieruchomości

Biura, magazyny, hotele - w co dziś warto inwestować? Paweł Dębowski, podczas Property Forum 2021, podkreślał, że na rynku biurowym mamy do czynienia z nadpodażą powierzchni w Warszawie, ale jest optymistą w kontekście przyszłości sektora. - Nie wierzę, że biura przestaną istnieć, a ludzie przestaną do nich przychodzić (...). Sektor będzie się rozwijał - mówi.

Podkreśla trudną sytuację w branży hoteli, ale też zwraca uwagę na okazje inwestycyjne, które będą pojawiać się na tym rynku . - W tym sektorze trzeba mieć odwagę i środki finansowe na zakupy. Będą jednak ciekawe okazje inwestycyjne - i to w dowolnym segmencie hoteli - ekonomicznych czy luksusowych, nie tylko w Polsce - zauważa.

Jak mówi, super gorący rynek, któremu pandemia nie zaszkodziła, to magazyny.

Paweł Dębowski zapowiada, że Cornerstone Investment Management w ciągu dwóch najbliższych miesięcy poinformuje o kolejnej swojej inwestycji.

Firma Cornerstone została założona w 2001 roku przez Przemysława Krycha. To firma inwestycyjna typu private equity. Jej głównym celem strategicznym jest wyszukiwanie potencjalnych okazji inwestycyjnych, dających długoterminowe zyski inwestorom.

Spektrum inwestycyjne Cornerstone to między innymi sektory nieruchomości, outsourcingu IT, operatorów kablowych, energii odnawialnej, medyczny, a także usług finansowych.