Paweł Majkusiak, JEMS o projekcie dla spółki Skanska

Generation Park jest największym projektem biurowym Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej. Kompleks składający się z trzech budynków biurowych ma łączną powierzchnię najmu około 84 tys. metrów kwadratowych, a za koncepcję architektoniczną odpowiada pracownia JEMS Architekci. Paweł Majkusiak, architekt, partner w pracowni JEMS mówi nam, jak współpracuje się ze skandynawskim deweloperem.

– To współpraca po pierwsze długa, po drugie to współpraca oparta na dialogu. Nauczyliśmy się, jak projektować, słuchając się wzajemnie. To jedyny sposób, by w zmieniającym się świecie próbować odpowiedzieć na nowo powstające potrzeby.

– Jesteśmy krajem, w którym dziś buduje się bardzo dużo i szybko - jesteśmy też w wyjątkowej sytuacji. Recykling budynków, nowe, mądre tematy pod tytułem budujmy, ale mądrze - być może odzyskujmy budynki, używajmy ponownie materiałów - jesteśmy w takim procesie, gdzie wielu rzeczy powinniśmy się nauczyć od nowa – zaznacza architekt, który też w spotkaniach m. in. na 4 Design Days widzi szansę wykucia i zdefiniowania architektury przyszłości.