PayPo sfinalizowało transakcję najmu nowej powierzchni biurowej w mieszczącym się w centrum Poznania budynku Globis należącym do GTC.

Globis Poznań to budynek biurowy Grupy GTC, wiodącego inwestora i dewelopera, zarządzającego portfelem nieruchomości komercyjnych.

Wsparcia dla PayPo w procesie najmu udzieliła firma CRE Property.

Firma oferuje kompleksowe doradztwo i usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych.

PayPo to lider internetowych usług finansowych, oferujący klientom możliwość zakupów online z terminem płatności odroczonym do 30 dni (bez dodatkowych kosztów). Dynamiczny rozwój firmy przyniósł konieczność przeprowadzki do większego biura. Najemca podkreślił, że szczególnie ważne są dla niego prestiżowa lokalizacja w samym sercu Poznania oraz nowoczesne i wygodne powierzchnie biurowe. Wymagania te spełniają powierzchnie biurowe Globis Poznań. To budynek klasy A, z nowoczesnymi powierzchniami wykończonymi w standardzie „open space”, zlokalizowany u zbiegu ulic Roosevelta i Słowackiego, w sąsiedztwie Międzynarodowych Targów Poznańskich i Starego Miasta.

Z radością witamy PayPo w gronie naszych najemców. Cieszymy się, że tak innowacyjna firma wybrała Globis Poznań na swoją siedzibę. Budynek w ostatnim czasie przeszedł modernizacje, dlatego wierzymy, że teraz pracownicy PayPo będą jeszcze chętniej korzystać z udogodnień, które dla nich przygotowaliśmy – mówi Agnieszka Kawczyńska, leasing manager w GTC Polska.

Globis Poznań to budynek biurowy Grupy GTC, wiodącego inwestora i dewelopera, zarządzającego portfelem nieruchomości komercyjnych, na który składają się 44 budynki oferujące ok. 758 tys. mkw. powierzchni biurowej i handlowej do wynajęcia w Polsce, Węgrzech, Bukareszcie, Belgradzie, Zagrzebiu i Sofii. W ciągu ostatnich dwóch lat Globis Poznań przeszedł kompleksową modernizację recepcji, holi windowych, przestrzeni wspólnych oraz terenów zewnętrznych. Dążąc do zapewnienia najlepszej oferty usług dla najemców GTC zapewniło stacje do ładowania hulajnóg i rowerów elektrycznych, oraz rowery Revelo darmowe dla najemców. Budynek posiada certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent, spełniając najbardziej wyśrubowane kryteria w zakresie zrównoważonego rozwoju i dobrego samopoczucia osób korzystających z pomieszczeń. Globis Poznań udostępnia najemcom dostęp do aplikacji „Welcome GTC”, za pośrednictwem której mogą uzyskać informacje o działaniach grupy ESG, zarezerwować sale konferencyjne, pozostać na bieżąco z nowościami gastronomicznymi czy ofertą handlową w okolicy swoich biur.

