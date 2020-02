Peakside sprzedaje biurowiec Argo Alpha

Argo to biurowiec klasy A o powierzchni najmu ok. 12 600 m kw. Budynek oddany do użytku w 2016 roku znajduje się na terenie czeskiej Pragi, w dzielnicy Praga 6. Nieruchomość jest wynajęta przez renomowanych najemców, takich jak Sanofi-Aventis, Czech Airlines czy też Konica Minolta.

Obiekt został kupiony przez Peakside w lutym 2017 roku, a sprzedany w styczniu 2020 roku. Podczas transakcji sprzedaży Peakside był wspierany przez doradców komercyjnych i technicznych z CBRE, kancelarię prawną btn attorneys in CEE oraz doradców finansowo-podatkowych z ASB Group.

Michał Nawrot, Principal w Peakside Capital Advisors, skomentował – Jesteśmy bardzo zadowoleni z kolejnej udanej transakcji na czeskim rynku. Zrealizowaliśmy nasz plan inwestycyjny dla biurowca Argo, obejmujący przedłużenie umów najmu, zwiększenie poziomu wynajęcia, dochodów z czynszów oraz wskaźnika średnioważonej długości umów najmu (tzw. WAULT). Przeprowadziliśmy również kompleksową renowację kantyny oraz recepcji. Wszystkie te działania w efekcie przełożyły się na wzrost wartości nieruchomości.

Martin Machala, Starszy Analityk Inwestycyjny z czeskiego oddziału CBRE, dodał: ”Argo Alpha to wysokiej jakości budynek z doskonałą dostępnością komunikacyjną oraz prestiżowymi najemcami. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy wspomagać Peakside w usprawnianiu funkcjonowania budynku poprzez odpowiednie inwestycje, zwiększenie obłożenia oraz wspieranie Peakside w trakcie procesu sprzedaży.