PepsiCo wynajmuje biura od Echo w Krakowie

Biurowiec Brain Park zlokalizowany jest przy jednej z głównych arterii miasta – Al. Pokoju i dostarczy na rynek ponad 42 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej.

– Podpisanie umowy najmu z PepsiCo GBS to dowód na to, że prawidłowo zaprojektowana przestrzeń biurowa wciąż odgrywa istotną rolę i jest wartością dodaną w codziennej pracy. Każdy potrzebuje miejsca, w którym może w komfortowych warunkach spotkać się z zespołem, porozmawiać, popracować w ciszy, czy chociażby skorzystać z tych urządzeń biurowych, do których nie ma dostępu podczas pracy zdalnej – mówi Joanna Nicińska, dyrektor regionalna w dziale biur Echo Investment.

PepsiCo GBS Poland świadczy usługi z zakresu wsparcia biznesu dla firmy PepsiCo przede wszystkim w Europie. Celem firmy jest upraszczanie i automatyzowanie procesów, tak aby pomóc wszystkim wydajniej pracować. Zcentralizowanie usług pozwala efektywniej zarządzać kompleksowością procesów i szybciej generować wartość dla biznesu. W zakres świadczonych usług wchodzą: planowanie i kontrola finansów, marketing, HR, sprzedaż.

– Brain Park wybraliśmy jako naszą nową siedzibę nie tylko ze względu na dobrze zaplanowaną przestrzeń biurową, która tworzy różnorodne i inkluzywne miejsce współpracy, ale także na dodatkowe możliwości, jakie daje nam ten projekt m.in. funkcjonalnie zaprojektowaną zieloną przestrzeń pomiędzy budynkami, wspierając tym samym dobrostan pracowników. (...) Nasze rozmowy z Echo Investment trwały w czasie trwającej pandemii, dlatego bardzo ważna było dla nas również podejście dewelopera do doboru rozwiązań technologicznych zapewniających jak największe bezpieczeństwo epidemiologiczne w biurze – podkreśla Paweł Mleczko, dyrektor zarządzający PepsiCo GBS Kraków.