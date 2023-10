Wyborowa Pernod Ricard ma swoją siedzibę w Warszawie, zakłady produkcyjne w Poznaniu i Zielonej Górze, w maju otworzyła również nowoczesne centrum dystrybucyjne w Zielonej Górze. W Warszawie biuro spółki od 2016 roku zajmuje całe 11. piętro budynku Lumen przy ul. Złotej. Firma podjęła decyzję o pozostaniu w nim na kolejne lata. Wyborowa jest jednym z głównych najemców kompleksu Skylight & Lumen.

Częścią umowy o przedłużeniu najmu ponad 3 100 mkw. jest również przebudowa powierzchni biurowej, którą nadzorować będą eksperci z działu Workplaces w Globalworth.

Globalworth Poland konsekwentnie inwestuje w swoje nieruchomości i usprawnia systemy w taki sposób, aby odpowiadały obecnym standardom.

Przedłużeniu umowy będzie towarzyszył remont powierzchni biurowej dostosowany do potrzeb klienta. Realizujemy też metamorfozę lobby w Lumen oraz wdrażamy aplikację Globalworth, która zapewnia m.in. bezdotykowe poruszanie się po budynku oraz ułatwia jego użytkownikom organizację pracy w biurze m.in. poprzez rezerwację miejsca parkingowego, biurka czy sali konferencyjnej. Jestem przekonana, że wspomniane zmiany i udogodnienia przypadną do gustu wszystkim najemcom i spowodują, że pracownicy chętniej będą wracali do biura, które łączy w sobie również zalety doskonałej lokalizacji w centrum miasta - mówi Anna Korwin-Kulesza, Asset Management & Leasing Director, Globalworth Poland.