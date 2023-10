Phinia wynajęła 500 mkw. nowoczesnej powierzchni w warszawskim kompleksie biurowym, należącym do Golden Star Group.

Phinia, lider branży motoryzacyjnej, producent wiodących układów paliwowych stosowanych na pierwszy montaż (OE) oraz właściciel marek oferujących rozwiązania dla rynku części zamiennych (Aftermarket) – dołączył do grona najemców Oxygen Park.

Projekt architektoniczny Oxygen Park powstał w renomowanej pracowni JEMS Architekci.

O wyborze Oxygen Park zdecydowały m.in. wysoka jakość budynku, czy dobra komunikacja.

PHINIA, z siedzibą w Auburn Hills, w stanie Michigan w USA, to niezależny dostawca systemów paliwowych oraz rozwiązań i komponentów klasy premium na rynku części zamiennych. Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w produkcji i powiązaniom w branży, w portfolio firmy znajdują się takie marki jak Delphi, Delco Remy i Hartridge. PHINIA nieustannie dąży do bardziej zrównoważonego rozwoju i wykorzystuje najbardziej zaawansowane technologie do odkrywania nowych możliwości. Firma koncentruje się na opracowywaniu systemów, produktów i rozwiązań na rzecz bezemisyjnego jutra. PHINIA zatrudnia 12 900 pracowników w 44 lokalizacjach w 20 krajach.

Oxygen Park. Fot. Mat. pras.

Delphi, marka należąca do PHINIA Inc., której przedstawiciele zajmą nowe biuro, jest liderem na światowym rynku części zamiennych. Swoją siłę buduje poprzez szerokie portfolio części zamiennych, innowacje wprowadzane jako pierwsze na rynek oraz inteligentne rozwiązania warsztatowe, zapewniając tym samym wsparcie mechanikom samochodowym dnia dzisiejszego i jutra. Celem Delphi jest opracowywanie rozwiązań, aby pojazdy jeździły bardziej ekologicznie, lepiej i dłużej przez cały okres eksploatacji.

Cieszymy się z pozyskania nowego najemcy, jakim jest firma PHINIA, globalny lider w branży motoryzacyjnej. Ta transakcja to dla nas nie tylko prestiżowa referencja, ale również potwierdzenie, że w Golden Star Group stawiamy na inwestycje w najwyższej klasy obiekty biurowe, spełniające światowe standardy i wymagania najbardziej wymagających najemców. Jesteśmy przekonani, że zapewnimy PHINIA wyjątkowe warunki pracy, a nowa siedziba stanie się wizytówką firmy i będzie cieszyła się uznaniem całego zespołu przez wiele lat – powiedział Antonio Pomes, Head of Asset Management w Golden Star Group.

– Zaufanie ze strony tak prestiżowej organizacji jest potwierdzeniem licznych atutów kompleksu biurowego Oxygen Park, a dla naszego zespołu stanowi dodatkowo doskonałą motywację do jeszcze bardziej wytężonej pracy i oferowania kolejnych rozwiązań, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom naszych najemców – dodała Katarzyna Marciniak, Asset Operational Manager w Golden Star Group.

Nowe biuro PHINIA w Oxygen Park zostanie zaaranżowane na 500 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, która usytuowana jest na 5. piętrze Budynku B. Umowa najmu, w której negocjowaniu pośredniczyła firma doradcza Colliers, została podpisana na 5 lat.

Oxygen Park. Fot. Mat. pras.

– Transakcja ta jest dowodem na to, że nawet w dobie rosnących kosztów i indeksacji najemca może liczyć na świetne biuro w dogodnej lokalizacji i na atrakcyjnych warunkach. O wyborze Oxygen Park zdecydowały m.in. wysoka jakość budynku, dobra komunikacja, lokalizacja na południu Warszawy oraz ponadprzeciętna elastyczność wynajmującego w kwestii liczby miejsc parkingowych. Wszystko to stwarza dogodne warunki do dynamicznego rozwoju firmy – skomentowała Natalia Puza, Senior Associate w Dziale Powierzchni Biurowych w Colliers.

Oxygen Park jest nowoczesnym kompleksem biurowym, zlokalizowanym bezpośrednio przy Alejach Jerozolimskich, w biznesowym obszarze Warszawy. Projekt składa się z dwóch sześciokondygnacyjnych budynków o łącznej powierzchni najmu ponad 18 000 mkw. Całkowicie przeszklona fasada budynków zapewnia maksymalne doświetlenie światłem dziennym, a otwierane okna umożliwiają wentylację pomieszczeń świeżym powietrzem. Układ każdego piętra pozwala na elastyczne rozwiązania biurowe dostosowane do potrzeb nawet najbardziej wymagających najemców. Zastosowane w kompleksie rozwiązania pro-środowiskowe zostały potwierdzone certyfikatem BREEAM na poziomie „Very Good”.

Do dyspozycji najemców Oxygen Park – oprócz najwyższej jakości powierzchni biurowych – są również zielone patio ze strefą relaksu, kantyna oraz punkty handlowo-usługowe. Na terenie inwestycji znajdują się również 162 miejsca parkingowe w garażu podziemnym, stojaki rowerowe oraz szatnie z prysznicami.

Dzięki położeniu przy jednej z najważniejszych arterii Warszawy, do kompleksu można dogodnie dojechać z każdego miejsca w stolicy i okolic - zarówno samochodem, jak i środkami transportu publicznego, w tym kolejką WKD (bliskość stacji „WKD Raków”). Obiekt położony jest zaledwie 7 km zarówno od lotniska Okęcie, jak i od centrum miasta. Dodatkowym atutem lokalizacji Oxygen Park jest sąsiedztwo kilku centrów handlowych, m.in.: Reduta i Blue City oraz supermarketów Leclerc i Makro.

Projekt architektoniczny Oxygen Park powstał w renomowanej pracowni JEMS Architekci. Inwestycja została oddana do użytku w 2013 r. Wśród najemców Oxygen Park, oprócz PHINIA, znajdują się m.in. takie firmy jak: Agfa, DiaSorin, Parker Hannifin czy Sodexo.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl