PHN kreuje unikatową przestrzeń dla biznesu. Zobacz najważniejsze budynki i inwestycje

Warszawa, Poznań, Gdańsk i Gdynia – to miasta, w których PHN posiada lub tworzy unikatowe przestrzenie dla biznesu. Inwestor zaprezentował zarówno istniejące budynki, jak i budowane oraz planowane inwestycje.

Oferta PHN obejmuje szeroki wachlarz budynków biurowych. Położona w ścisłym centrum KASKADA oraz otoczony zielenią Wilanów Office Park w Warszawie, zakupiony od Torusa nowoczesny kompleks Alchemia II w Gdańsku oraz przejęta w 2015 roku, świetnie skomunikowana Andersia Business Centre w Poznaniu to biurowce, które od lat przyciągają najemców atrakcyjną lokalizacją oraz wysokim standardem powierzchni. Istniejące już obiekty są stale modernizowane oraz dostosowywane z myślą o zmieniających się potrzebach klientów.

W Warszawie spółka kończy prace nad flagową inwestycją – kompleksem biurowo-handlowym SKYSAWA. Zgodnie z harmonogramem niższa część SAWA o powierzchni ok. 9,8 tys. mkw. jest już praktycznie gotowa, natomiast zakończenie budowy ponad 155-metrowej wieży zaplanowano na trzeci kwartał 2022 roku. Będzie to jeden z niewielu biurowców w stolicy połączony bezpośrednio ze stacją linii metra. W kompleksie przewidziano liczne lokale handlowo-usługowe oraz zapewniono bogatą infrastrukturę dla rowerzystów. Budowa obiektu prowadzona jest w sposób zrównoważony, co PHN często podkreśla w komunikatach.

Na warszawskim Muranowie z kolei powstaje ośmiokondygnacyjny biurowiec klasy A, którego oddanie do użytku jest planowane na początku 2022 roku. Przy projektowaniu biurowca uwzględniono najnowsze trendy w budownictwie komercyjnym, dzięki czemu powierzchnie będzie można swobodnie aranżować. Budynek będzie certyfikowany na jednym z najwyższych poziomów certyfikacji BREEAM. Na parterze znajdą się lokale handlowo-usługowe. Budynek wyróżni się wieloma udogodnieniami takimi jak: energooszczędne systemy oraz instalacje, parking dla rowerów oraz szatnie dla rowerzystów, czy też miejsca do ładowania samochodów elektrycznych. O komforcie pracy w INTRACO Prime już niedługo będzie mogła się przekonać firma PERN, która zajmie dwa ostatnie piętra budynku.

