PHN ma patent na pandemię: planuje kolejne inwestycje

Jak elastyczność, której domagają się najemcy zmieni klasyczny najem?

- Ostatnie pół roku było czasem wyczekiwania. Najemcy wstrzymywali się z decyzjami. Teraz wszystko wskazuje na to, że wrócimy do rozmów. Rozwiązania typu: hot desk, przestrzenie flex, coworkingi oraz krótsze umowy najmu to z pewnością tematy, które w przyszłości będziemy omawiać – zapowiada Joanna Zarzecka-Mazur, Polski Holding Nieruchomości.