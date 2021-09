PHN na solidnych fundamentach. Strategia rozwoju zakłada dalsze inwestycje

W pierwszym półroczu 2021 r. Grupa Kapitałowa Polskiego Holdingu Nieruchomości po raz kolejny osiągnęła stabilne wyniki finansowe dzięki dalszej dywersyfikacji działalności deweloperskiej i konsekwentnej kontroli kosztów.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku zysk netto Grupy PHN wyniósł 33,2 mln zł.

Przychody z najmu wzrosły do 94,3 mln zł, a tym samym wynik z najmu wzrósł do 53,3 mln zł. Wynik z działalności deweloperskiej kształtował się na poziomie 30,6 mln zł, natomiast skorygowana EBITDA Grupy PHN wyniosła 60,9 mln zł.

- Pomimo trudnych warunków makroekonomicznych wywołanych przez pandemię koronawirusa, Grupa PHN pozostaje w dobrej sytuacji finansowej. Mamy silne fundamenty, które pozwalają z ostrożnym optymizmem patrzeć w przyszłość – powiedział Marcin Mazurek, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości. - Grupa PHN prowadzi zdywersyfikowaną działalność, która pozwala elastycznie reagować na sytuację rynkową, a wraz z poprawą koniunktury realizować ambitne plany inwestycyjne – dodał Marcin Mazurek.

Spółka uważnie monitoruje tendencje w obszarze najmu nieruchomości, elastycznie dostosowując swoją ofertę do zmieniających się potrzeb klientów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw podczas pandemii. Portfel Grupy PHN obejmuje obecnie 157 aktywa nieruchomościowe o łącznej wartości ponad 3,3 mld PLN, co plasuje PHN w czołówce największych firm deweloperskich w Polsce.

Biurowce w budowie

W pierwszym półroczu Grupa PHN kontynuowała inwestycje w segmencie nieruchomości komercyjnych, w tym kluczowych projektów biurowych SKYSAWA i INTRACO Prime w Warszawie. Prace na tych budowach prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Planowany termin ukończenia wieży SKYSAWA to trzeci kwartał 2022 roku. Niższa 9-piętrowa część kompleksu zostanie oddana do użytkowania w bieżącym roku. W przypadku INTRACO Prime, którego oddanie do użytku planowane jest na początek przyszłego roku, podpisano już pierwsze umowy najmu, a z kolejnymi klientami toczą się zaawansowane rozmowy.