Polski Holding Nieruchomości po raz kolejny włącza się w obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 20-metrowe świetlne kotwice Polski Walczącej pojawią się na należącym do firmy biurowcu Intraco przy ul. Stawki 2.

Grupa Kapitałowa Polskiego Holding Nieruchomości po raz 10 upamiętnia bohaterów Powstania Warszawskiego.

Na biurowcu Intraco przy ulicy Stawki 2 w warszawie pojawią się kotwice Polski Walczącej.

W akcji organizowanej przez Grupę PHN już od 10 lat bierze udział blisko 30 najemców, zarówno komercyjnych jak i publicznych.

Od poniedziałku 31 lipca br., przez dwa wieczory, do 1 sierpnia powstańcza kotwica, symbol Polski Walczącej będzie widoczna na południowej i północnej elewacji biurowca Intraco. Ten 39-kondygnacyjny wieżowiec, zlokalizowany jest przy ul. Stawki 2 na granicy warszawskiego Muranowa i Żoliborza, które były areną powstańczych walk w 1944 r.

Grupa PHN, której działalność jest od wielu lat związana ze stolicą, po raz kolejny chce oddać cześć bohaterom na jednym z najbardziej znanych budynków w Warszawie. Na wieżowcu, którego wysokość do dachu wynosi 101 metrów planowane jest wyświetlenie dwóch powstańczych kotwic na elewacji północnej i południowej - za pomocą odpowiednio zapalonych i zgaszonych świateł w pomieszczeniach biurowych.

Dzięki temu między 30 a 37 kondygnacją z obydwu stron budynku przez dwa wieczory będą widoczne dwa 20-metrowe symbole Polski Walczącej, przypominające o bohaterskim zrywie mieszkańców Warszawy, którzy chcieli odbić swoje miasto z rąk niemieckich okupantów.

Świetlny symbol Polski Walczącej zajmujący ok. 20 proc. górnej części elewacji budynku będzie widoczny nawet z odległości 5 km.

Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 r. to jedno z najważniejszych, a zarazem najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii stolicy.

Włączanie się w obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego jest dla nas tym bardziej istotne, że historia naszej firmy od dziesięcioleci jest związana z Warszawą. Cieszę się, że do tej akcji upamiętniającej tych wszystkich żołnierzy i mieszkańców stolicy, którzy walczyli i oddali życie w walce z niemieckim okupantem włączają się nasi najemcy, za co im bardzo dziękuję - powiedział Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Znak graficzny, w której litera P oznacza Polskę, a ramiona ułożone w literę W - walkę lub „kotwicę”, został oficjalnie zatwierdzony przez Armię Krajową w marcu 1942 r. i stał się symbolem oporu Polaków wobec niemieckiego okupanta i nadziei na odzyskanie niepodległości w walce z bronią w ręku. Był powszechnie wymalowywany, niczym współczesne graffiti na ulicach i murach warszawskich kamienic, najczęściej przez harcerzy, najmłodszych uczestników ruchu oporu.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17:00, o tzw. godzinie W i było największą akcją zbrojną podziemia we wszystkich krajach okupowanej wówczas przez Niemców Europie. Jego celem było wyzwolenie stolicy spod nazistowskiej okupacji przed wkroczeniem rosyjskich wojsk, które zbliżały się do prawobrzeżnej części Warszawy. W trakcie nierównej 63 dniowej walki zginęło około 16 tys. polskich żołnierzy oraz zabitych zostało od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Straty Niemców i ich sojuszników ocenia się na 10 tys. zabitych, 9 tys. rannych i 7 tys. zaginionych. Okupant w zemście za zbrojny zryw powstańców patriotów zniszczył większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy.

