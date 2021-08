PHN wzmacnia dział wynajmu i nieruchomości

Izabela Potrykus-Czachowicz i Rafał Latoszek dołączyli do zespołu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Rafał Latoszek – Dyrektor Zarządzający Obszarem Wynajmu i Nieruchomości

W sierpniu do zespołu Polskiego Holdingu Nieruchomości dołączył Rafał Latoszek, obejmując stanowisko dyrektora zarządzającego obszaru wynajmu i nieruchomości. Przed rozpoczęciem pracy w PHN przez ostatnie osiem lat pracował jako asset manager w Ghelamco Poland, gdzie był odpowiedzialny m. in. za koordynację takich projektów jak Warsaw Spire, The Warsaw HUB, T-Mobile Office Park i Wołoska 24. Wcześniej zdobywał doświadczenie pracując w działach Property & Asset Management w Cushman & Wakefield oraz Jones Lang LaSalle.

Rafał jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Akademii Leona Koźmińskiego.

Izabela Potrykus–Czachowicz - Dyrektor Biura Wynajmu i Komercjalizacji

W sierpniu dział wynajmu i komercjalizacji w Polskim Holdingu Nieruchomości wzmocniła także Izabela Potrykus-Czachowicz, rozpoczynając pracę jako dyrektor biura wynajmu i komercjalizacji. Jest managerem z niemal 20-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Przed dołączeniem do zespołu PHN pracowała w firmie doradczej Knight Frank, gdzie jako Partner i Dyrektor Agencji Komercyjnej odpowiadała za całość działań w zakresie reprezentacji właściciela i najemcy na rynku warszawskim a także rynkach regionalnych w Gdańsku, Łodzi i Poznaniu. Odpowiadała za współpracę operacyjną z deweloperami i funduszami inwestycyjnymi, w tym DEKA Immobilien, Savills Investment Management/SEB, Raiffeisen Capital Management i Union Investment oraz potencjalnymi najemcami w zakresie negocjacji i renegocjacji umów najmu.

Izabela jest absolwentką wydziału zarządzania i ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości oraz posiada tytuł dyplomowanego specjalisty komercyjnych inwestycji (CCIM – Certified Commercial Investment Member).