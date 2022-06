PHN zakończył budowę wieży SKYSAWA. Zielone światło na użytkowanie

40 kondygnacji nadziemnych i 155 metrów wysokości - tyle mierzy wyższy budynek SKYSAWA - flagowego projektu PHN.

Zaledwie kilka tygodni temu PHN otrzymał pozwolenie na użytkowanie drugiej inwestycji biurowej – budynku INTRACO Prime.

SKYSAWA jest zlokalizowana w ścisłym centrum Warszawy, przy ul. Świętokrzyskiej 36.

PHN założył, że realizacja budynku SKYSAWA potrwa 36 miesięcy i dokładnie tyle trwała budowa. Prace rozpoczęto pod koniec czerwca 2019 r., a we wrześniu 2020 r. zakończono konstrukcję niższej części kompleksu.

Rekordowe tempo na wyższych piętrach SKYSAWA

Prace konstrukcyjne części nadziemnej wieży trwały rok, za to wyższe kondygnacje – od +17 do +40 - wybudowano w rekordowym tempie. Nowe piętro w wieży SKYSAWA powstawało średnio co cztery dni. Tak szybko buduje się, m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Łączny czas ich realizacji zajął zaledwie 150 dni.

W lipcu 2021 r. wieża SKYSAWA osiągnęła swoją docelową wysokość. W kwietniu 2021 r. SKYSAWA została połączona ze stacją metra Rondo ONZ.

Na Świętokrzyskiej 36 dokładnie 36 miesięcy temu rozpoczęliśmy budowę wieży SKYSAWA obiecując, że prace zakończymy w ciągu 3 lat. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest więc potwierdzeniem, że mimo licznych zawirowań związanych z pandemią koronawirusa i wojną w Ukrainie dotrzymaliśmy zadeklarowanego terminu realizacji. Dynamika z jaką kolejne piętra wieży SKYSAWA pięły się w górę była rekordowa i z ogromną dumą mogę ogłosić, że tempo budowy udało nam się utrzymać do samego końca - powiedział Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Stanęli na wysokości zadania

Skalę inwestycji jaką była budowa SKYSAWA najlepiej oddaje tonaż zużytych materiałów budowlanych (3 372 ton stali, 66 290 ton betonu, 1 108 ton szkła) oraz zaangażowanych pracowników - w szczytowym momencie na budowie pracowało około 500 osób.

- Kończący się projekt SKYSAWA stanowił dla nas ogromne wyzwanie. Prowadzenie skomplikowanej budowy w centrum stolicy, tuż obok stacji metra, w warunkach trwającej pandemii i związanych z nią trudności - ograniczonej dostępności pracowników oraz materiałów było ambitnym przedsięwzięciem. Z tym większą satysfakcją mogę teraz powiedzieć, że stanęliśmy na wysokości zadania. Było to możliwe dzięki naszemu doświadczonemu zespołowi, dobrej współpracy z inwestorem oraz konsorcjantami - TKT Engineering, ELIN - powiedział Dariusz Wietrzyński, członek zarządu PORR S.A., generalnego wykonawcy SKYSAWA.

Dzięki centralnej lokalizacji przy Rondzie ONZ jest jedną z nielicznych inwestycji w Warszawie połączonej bezpośrednim przejściem ze stacją metra Rondo ONZ. W styczniu 2022 r. PHN sfinalizował podpisaną w grudniu 2021 r. wieloletnią umową z PKO Bankiem Polskim na wynajęcie całej powierzchni kompleksu SKYSAWA.