Phoenix otwiera centrum usług wspólnych w biurowcu Nowy Rynek

Phoenix Contact Wielkopolska, spółka należąca do Grupy Phoenix Contact, wprowadzi się do budynku Nowy Rynek D, zrealizowanego przez Skanska w Poznaniu. Firma urządzi swoje biuro na ponad 1,3 tys. mkw. powierzchni.

Phoenix Contact to firma z niemal 100-letnią tradycją, obecna w ponad stu państwach na świecie. Jej polski oddział, Phoenix Contact Wielkopolska, powstał w 1994 roku w Nowym Tomyślu. Swoją działalność rozpoczynał od montażu ręcznego części elektrotechnicznych. Na przestrzeni niemal 30 lat firma dynamicznie rozwinęła się w kierunku nowoczesnego i zautomatyzowanego przedsiębiorstwa. Phoenix Contact Wielkopolska w swoich trzech oddziałach – w Nowym Tomyślu, Poznaniu i Tarnobrzegu – zatrudnia ponad 3,3 tys. osób i jest jednym z największych pracodawców w regionie. Firma wytwarza artykuły elektrotechniczne i komponenty do automatyki przemysłowej wykorzystywanej do sterowania, łączenia i rozdzielania przepływu energii oraz sygnału danych niemal dla każdej gałęzi przemysłu.

W 2019 roku firma otworzyła w Poznaniu Biuro Konstrukcyjne – swój drugi oddział Działu Budowy Maszyn, w którym realizuje kompleksowo projekty konstrukcji i budowy maszyn wraz z ich montażem i uruchomieniem. Teraz, w poznańskim kompleksie Nowy Rynek, firma urządzi swoje Centrum Usług Wspólnych.

To kolejny, ważny krok rozwojowy dla naszej firmy. (...) W poznańskim biurze będziemy świadczyć usługi wsparcia technicznego i komercyjnego dla Grupy Phoenix Contact. Docelowo zatrudnienie znajdzie tu ponad 130 pracowników dedykowanych do 12 różnych obszarów usług – mówi Marcin Poznański, prezes firmy Phoenix Contact Wielkopolska.

Nowy Rynek D jest częścią wielofunkcyjnego kompleksu pięciu budynków zlokalizowanego w centrum Poznania, który docelowo zaoferuje ponad 100 tys. mkw. nowoczesnej i zrównoważonej powierzchni biurowej oraz handlowej. Budynki są w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi, seniorów oraz obcokrajowców, którzy nie znają języka polskiego.

Nowy Rynek D uzyskał certyfikaty WELL Health-Safety Rating i Obiekt bez Barier, a także – w ostatnim czasie – LEED Core & Shell na najwyższym możliwym poziomie, Platinum.

Na początku maja 2022 roku budynek Nowy Rynek D został sprzedany szwedzkiej spółce Eastnine AB za 121 mln euro.

W procesie najmu uczestniczyli doradcy z Colliers.