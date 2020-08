Pięć biurowych pięter Fabryki Norblina dla Allegro. Najemcę reprezentowała Cresa

Allegro rozwija się w niespotykanym dotąd tempie: ponad 20 milionów użytkowników odwiedza stronę każdego miesiąca, co czyni Allegro ulubionym miejscem zakupów w Polsce. W ubiegłym roku liczba ofert, z których klienci mogli wybierać, wzrosła o 40%, a co 5 minut tworzone jest nowe konto firmowe. Szybkie tempo wzrostu i późniejszy rozwój zespołu Allegro będzie wymagał rozbudowy biur w kilku lokalizacjach w Polsce. Allegro ma swoją siedzibę w Poznaniu, a biura w Warszawie, Toruniu, Wrocławiu i Krakowie. Obecnie firma zatrudnia 2100 osób. Biuro w Warszawie zatrudnia 640 specjalistów.

Przeczytaj również: Allegro o planach zmian w biurowcach

Nowe biuro firmy Allegro zajmie pięć pięter w biurowcu B wielofunkcyjnego kompleksu Fabryka Norblina. Firma przeprowadzi się z biurowca Q22 do Fabryki Norblina etapami, zaczynając od lipca 2021 r.

- Allegro potrzebowało większego biura ze względu na dynamiczny rozwój zespołu. Proces relokacji firma rozpoczęła z dwuletnim wyprzedzeniem, dzięki czemu mieliśmy czas na dokładną weryfikację ofert i dostosowanie warunków umowy do potrzeb klienta. Ważna dla Allegro była dobrze skomunikowana lokalizacja, duża powierzchnia piętra, dostępność obiektu w drugiej połowie przyszłego roku oraz liczne udogodnienia dla pracowników. Fabryka Norblina spełniła wszystkie wymagania Allegro. Obiekt ten oferuje ponadstandardowy poziom usług oraz szereg udogodnień podnoszących komfort codziennej pracy – mówi Artur Sutor, Partner, Dyrektor Działu Reprezentacji Najemców Biurowych w firmie Cresa Polska.

Do zaprojektowania wnętrz nowej siedziby Allegro zaangażowało architektów z The Design Group, którzy mają wieloletnie doświadczenie w kreowaniu powierzchni biurowych, a ich realizacje są nagradzane w wielu konkursach. Chcąc zachować pofabryczny klimat dawnej fabryki Norblina, architekci postanowili wykorzystać w projekcie wnętrz biura Allegro dużą ilość przeszkleń wraz z charakterystycznymi dla stylu industrialnego szprosami. To, co będzie wyróżniać tę przestrzeń, to połączenie ponadczasowości i klasy, ale też i ekologii. W myśl recyclingu, dbałości o klimat i środowisko, wnętrza biura w większości wypełniać będą materiały naturalne. Allegro stawia też na roślinność i domowy klimat, dlatego zaprojektowano unikatowe miejsce wypoczynku w formie „green island”, w którym zostanie wytworzony swoisty mikroklimat z niespotykanymi dotąd w biurach roślinami.

1

2