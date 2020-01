Pięć największych biurowców w 2020 r. otworzy się w Warszawie

Ponad 202 tys. mkw. będzie miało pięć największych biurowców, które zostaną otwarte w 2020 r. w Warszawie. To mniej więcej tyle powierzchni co 28 boisk do piłki nożnej. Złożą się na nią Mennica Legacy Tower, Varso II, Skyliner i The Warsaw HUB, które zasilą przestrzeń biurową w centralnym obszarze miasta oraz DSV HQ, powstający na Służewcu. W sumie w stolicy w tym roku przybędzie 19 nowych biurowców o łącznej powierzchni około 423 tys. mkw. Budynki, które zostaną udostępnione w 2020 r. w miastach regionalnych, będą miały zdecydowanie mniejszą powierzchnię biurową. Dziesięć największych z takich inwestycji zapewni najemcom 207 tys. mkw.

- Warszawa nie zamierza oddawać palmy pierwszeństwa. W tym roku zdeklasuje inne regiony pod względem nowej przestrzeni do pracy. To otwarcia, na które długo i niecierpliwie czekało wielu najemców, którzy zderzali się ze znaczącą luką podażową, szczególnie w centrum stolicy. Jednocześnie rynek biurowy w naszym kraju cały czas intensywnie rozwija się w innych dużych miastach, szczególnie w Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu. Mają one ogromny potencjał, dzięki któremu coraz częściej ściągają wzrok inwestorów. Rok 2020 jest wyjątkowy pod względem nowych otwarć na warszawskim rynku biurowym, jednak przewiduję, że w kolejnych latach pozostałe miasta będą coraz bardziej deptać stolicy po piętach – mówi Mikołaj Sznajder, dyrektor Działu Powierzchni Biurowych CBRE.

Biurowa stolica

Największy biurowiec w naszym kraju, który zostanie oddany do użytku w 2020 r. to Mennica Legacy Tower o ponad 46 tys. mkw. powierzchni biurowej. Wieżowiec powstaje na warszawskiej Woli, w centralnym obszarze miasta i liczy 32 piętra. Nowym projektem w ścisłym centrum, przy ulicy Chmielnej będzie Varso II, a przy stacji metra Rondo Daszyńskiego pojawi się Skyliner – każdy o powierzchni niemal 44 tys. mkw. Wśród największych inwestycji w kraju trzeba wymienić także The Warsaw HUB oraz DSV HQ. Tylko tych pięć biurowców dostarczy na rynek aż 202 tys. mkw. przestrzeni biurowej, czyli tyle co 28 boisk piłkarskich i niewiele mniej, niż dziesięć największych biurowców, które zostaną oddane w tym roku w miastach regionalnych.

W regionach biura też urosną

Dziesięć największych biurowców, które zostaną udostępnione najemcom w 2020 r. w miastach regionalnych w 2020 r. zajmie w sumie powierzchnię 207 tys. mkw. W pierwszej piątce znalazły się Face 2 Face II w Katowicach, Olivia Prime B i Wave phase I w Gdańsku, Centrum Południe I we Wrocławiu i High 5ive 4 w Krakowie. Przestrzeń jaką udostępnią najemcom obejmie od ponad 21 tys. mkw. w krakowskim High 5ive 4 do ponad 26 tys. mkw. w katowickim Face II Face.