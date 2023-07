Pracownicy PKO Leasing jako pierwsi rozpoczęli przeprowadzkę do nowej siedziby przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie.

Pracownicy kolejnych spółek oraz banku będą przeprowadzać się sukcesywnie.

Cały proces potrwa kilka miesięcy.

Nowy biurowiec – PKO Centrum - pozwoli na optymalne wykorzystanie przestrzeni i dostosowanie jej do zmieniających się potrzeb pracowników oraz całej organizacji.

Pracownicy spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego zaczynają przenosić się do nowej siedziby – PKO Centrum - przy ulicy Świętokrzyskiej 36, w samym centrum Warszawy. W pierwszej kolejności w nowym biurze pracę rozpocznie PKO Leasing. Relokacje pracowników z pozostałych spółek i centrali banku z kilku warszawskich lokalizacji będą odbywały się sukcesywnie, cały proces potrwa kilka miesięcy. Celem przeprowadzki jest optymalizacja przestrzeni wykorzystywanej przez bank i spółki, a także dostosowanie jej do zmieniających się potrzeb pracowników i całej organizacji.



- Poszukiwania nowych przestrzeni biurowych dla banku trwały od kilku lat. Pandemia, która wpłynęła na zmianę sposobu świadczenia pracy i wzrost znaczenia modelu hybrydowego, dodatkowo przyśpieszyła ten proces. Naszym celem było też większe skupienie jednostek centrali i spółek Grupy, które zlokalizowane są dzisiaj w różnych częściach Warszawy. Ważnym argumentem przemawiającym za dostosowaniem przestrzeni biurowych jest także postępująca centralizacja zadań oraz transformacja, którą bank będzie kontynuował w kolejnych latach. Zgodnie z naszą strategią mocno koncentrujemy się na wdrażaniu rozwiązań opartych na innowacjach, rozwoju technologii i zrównoważonym rozwoju. Jestem przekonany, że nowa przestrzeń będzie sprzyjała osiąganiu jeszcze lepszych synergii w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. PKO Centrum to inwestycja w pracowników, którzy są dla nas najcenniejszym kapitałem – mówi Wojciech Iwanicki, wiceprezes PKO Banku Polskiego, nadzorujący Obszar Administracji.

W nowej siedzibie znajdzie się 2200 stanowisk pracy, zgodnie z modelem pracy hybrydowej, który obecnie funkcjonuje w Grupie Kapitałowej. Do nowego biurowca będą sukcesywnie przenosić się pracownicy spółek – w pierwszej kolejności z PKO Leasing, następnie z PKO Ubezpieczenia, PKO TFI i PKO Banku Hipotecznego, a także z centrali banku z kilku warszawskich lokalizacji.

PKO Bank Polski będzie jedynym najemcą budynku o powierzchni ok. 35 tys. m kw., który składa się z dwóch części. Wyższa – wieża ma 155 m wysokości i 40 kondygnacji naziemnych, niższa - 9 kondygnacji naziemnych. W budynku powstają m.in. centrum konferencyjne oraz strefy spotkań dla pracowników. Drugą lokalizacją centrali banku w Warszawie pozostanie biuro przy Chmielnej 89.

Inwestycja została zrealizowana przez Polski Holding Nieruchomości. Znajduje się przy ulicy Świętokrzyskiej 36, w samym centrum Warszawy, z doskonałym dostępem do komunikacji miejskiej. To jeden z pierwszych budynków, który jest połączony bezpośrednim przejściem podziemnym ze stacją metra Rondo ONZ. Co ciekawe, przed II wojną światową na rogu ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej istniał jeden z gmachów centrali PKO.

Budynek otrzymał prestiżowy certyfikat BREEAM na najwyższym poziomie Outstanding potwierdzający, że jest ekologiczny i zrównoważony, czyli wywiera ograniczony wpływ na środowisko naturalne. W Polsce znajduje się zaledwie ok. 10 nowopowstałych budynków z powykonawczym certyfikatem BREEAM na tak wysokim poziomie. Certyfikacja ocenia budynki na podstawie wielu obiektywnych kryteriów oraz określonych parametrów technicznych, m.in. zastosowanych materiałów budowlanych, zużycia energii i wody, dostępu do transportu publicznego. W biurowcu zastosowano efektywne zarządzanie oświetleniem i temperaturą, odzyskiwanie ciepła i wilgoci z wewnątrz budynku, system odzyskiwania wody szarej, gromadzenie wody deszczowej do podlewania zieleni. Wszystkie te działania ograniczają wpływ biurowca na środowisko naturalne, tworząc przyjazne dla zdrowia i komfortowe miejsce pracy.



Bank inwestuje także w modernizację swojej sieci - ostatnie lata to czas jej transformacji, w tym unowocześniania, zmian w lokalizacji niektórych oddziałów na atrakcyjniejsze biznesowo oraz koncentracji na hybrydowym modelu obsługi. To efekt m.in. obserwowanego przez bank od kilku lat trendu odchodzenia klientów od tradycyjnych wizyt w oddziale na korzyść kanałów zdalnych - bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej oraz urządzeń samoobsługowych - bankomatów i wpłatomatów. Od połowy 2018 r. do końca 2022 r. bank zmodernizował lub przeniósł do dogodniejszej lokalizacji ponad 150 placówek. Inwestuje również w nowe formy oddziałów, które spełniają wszystkie potrzeby klientów w jednym miejscu: doradztwo, sprzedaż, edukację i wsparcie w korzystaniu z kanałów zdalnych.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl