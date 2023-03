White Stone Development sprzedał warszawski biurowiec Celebro funduszowi Eika Real Estate Fund. To debiut litewskiego inwestora nad Wisłą. - Postrzegamy polski rynek nieruchomości jako silny i stabilny - mówi Viktorija Orkine z Eika Asset Management.

Celebro to nowoczesny budynek biurowy klasy A, oferujący ok. 7,2 tys. mkw. powierzchni. Zlokalizowany jest w Warszawie przy ulicy Gładkiej 22. Został zaprojektowany przez biuro architektoniczne Kuryłowicz & Associates. Wybudowany w 2019 roku, posiada certyfikat BREEAM New Construction Very Good.

Celebro jest wynajęty w 100 proc.. Największym najemcą biurowca jest firma Avon, związana z tą lokalizacją od ponad 20 lat. Część budynku została zaadaptowana na potrzeby ośrodka badan klinicznych dla firmy Pratia z grupy Neuca – jednego z największych koncernów farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Pod koniec 2022 roku Pratia uruchomiła na Gładkiej najnowocześniejszy ośrodek badań klinicznych w Europie MTZ powered by Pratia, koncentrujący się na terapii onkologicznej.

Jesteśmy dumni, że to właśnie nasz budynek przyciągnął nowego inwestora na polskim rynku, Eika. Celebro został wybudowany przez SPS Construction, spółkę z naszej grupy, następnie wynajęty świetnym najemcom, sprawnie zarządzany, dlatego jesteśmy pewni, że oddajemy znakomity produkt inwestycyjny w ręce nowego właściciela - komentuje Anna Suchodolska, co-CEO i CFO w White Stone Development.

Avison Young reprezentował sprzedającego. Zespół CMS doradzał z kolei w kwestiach prawnych, zespół MDDP – podatkowych.

Nabywca budynku, fundusz Eika Real Estate Fund, reprezentowany przez Eika Asset Management, to litewski podmiot zarządzający aktywami. Portfel Eika składa się w głównej mierze z nieruchomości zdywersyfikowanych w różnych segmentach rynku, znajdujących się głównie na Litwie. Inwestor wychodzi jednak coraz bardziej na inne rynki Europy Środkowo-Wschodniej.

Cieszymy się z finalizacji tej transakcji, która jest naszą pierwszą inwestycją na polskim rynku. Po zbudowaniu silnego portfolio na Litwie, zdecydowaliśmy o rozszerzeniu naszego zakresu terytorialnego. Zrealizowaliśmy już pierwsze inwestycje na Słowacji i Łotwie. Postrzegamy polski rynek nieruchomości jako silny i stabilny, dlatego rozważamy tutaj kolejne możliwości inwestycyjne - dodaje Viktorija Orkine, CEO w Eika Asset Management.

Kupujący korzystał z usług doradczych Eversheds Sutherland, JLL oraz TPA.

O White Stone Development

White Stone to deweloper nowoczesnych nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce. W portfolio firmy znajdują się kameralne osiedla i duże, wielokondygnacyjne apartamentowce, kompleksy biurowców klasy A oraz historyczne nieruchomości, poddawane rewitalizacji, jak warszawski Fort Mokotów.

O Eika Real Estate Fund

Eika Real Estate Fund jest drugim z czterech funduszy nieruchomości zarządzanych przez Eika Asset Management, inwestujących w nieruchomości komercyjne. Eika Real Estate Fund inwestuje w klasyczne aktywa komercyjne, takie jak biurowce, centra handlowe i obiekty logistyczne czy obiekty przemysłu lekkiego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

