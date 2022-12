Wrocławski biurowiec West 4 Business Hub A, jako pierwszy budynek zlokalizowany w mieście regionalnym w Europie Środkowo-Wschodniej, uzyskał certyfikat WiredScore na poziomie Platinum.

To efekt działań nowego właściciela nieruchomości – firmy inwestycyjno-deweloperskiej Solida Capital.

Firma po nabyciu obiektu od Echo Investment zdecydowała się na jego modernizację i wprowadzenie w nim najwyższego standardu łączności cyfrowej i technologicznej.

Uzyskanie WiredScore przez West 4 Business Hub A otwiera nowy rozdział w globalnej certyfikacji zaawansowania technologicznego oraz innowacji w nieruchomościach w Polsce.

Równocześnie świadczy o istotnej potrzebie i chęciach inwestorów do realizacji tego typu rozwiązań w inteligentnym budownictwie.

W momencie zakupu West 4 Business Hub A przez Solida Capital biurowiec posiadał certyfikat środowiskowy BREEAM z oceną Excellent, którego wymagania nadal spełnia. Po uzyskaniu WiredScore jest nie tylko zielony i zrównoważony, ale również przygotowany na przyszłość – zapewnia najemcom najlepszą łączność cyfrową. Wpisuje się także w najlepsze praktyki rynkowe w zakresie rozwiązań technologicznych i planów awaryjnych, zapewniając firmom możliwość działania w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń.

Skupiamy się na dostarczaniu naszym najemcom najwyższej klasy rozwiązań w przestrzeni technologicznej, dzięki którym nasze biurowce są bardziej wydajne, bezpieczne i zaawansowane pod względem innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że West 4 Business Hub A uzyskał najwyższą klasę (Platinum) certyfikacji i postrzegamy to jako uznanie rozwiązań, które wprowadziliśmy w tym obszarze. Nasi najemcy mają pewność, że łączność w budynku jest najlepszej jakości na rynku, zgodnie z najnowocześniejszymi globalnymi wytycznymi WiredScore. Solida Capital zobowiązuje się do dalszych inwestycji oraz wdrażania zielonych i inteligentnych technologii w swoich biurowcach zgodnie z polityką ESG firmy – mówi Fabio Melis, Manager w Solida Capital Europe.

Konsultantem w zakresie smart building na tym projekcie była firma Colliers, która wspierała Solida Capital w ocenie, poprawie łączności cyfrowej i certyfikacji na poziomie Platinium dla West 4 Business Hub A. Cały proces zajął niecałe trzy miesiące.

West 4 Business Hub A.

- Solida Capital ma ambicję utrzymywać swoje budynki na jak najwyższym poziomie technologicznym, aby dostarczać najemcom najlepsze doświadczenia. Naszą pracę zaczęliśmy od weryfikacji istniejących rozwiązań teletechnicznych, a kolejno wspólnie z klientem wybraliśmy ulepszenia do wprowadzenia, zwracając przy tym uwagę na ich wpływ na budynek i elastyczność dla najemców. Nie szukaliśmy tylko punktów do zdobycia w ramach certyfikatu, ale znaczących ulepszeń, takich jak stworzenie drugiego punktu wejścia infrastruktury światłowodowej do budynku, instalacja kontroli temperatury i wilgotności w pomieszczeniach telekomunikacyjnych czy zabezpieczenie ich przed zalaniem. Określiliśmy także budżet dla rekomendowanych rozwiązań, zaproponowaliśmy i zweryfikowaliśmy dostawców – mówi Renata Hartle, Dyrektor ds. Rozwiązań Technologicznych w Colliers i dodaje: - W trakcie procesu wprowadzania ulepszeń ściśle współpracowaliśmy z zarządcą nieruchomości oraz firmą techniczną obsługującą budynek, aby mieć pewność, że utrzymujemy pod kontrolą koszty, jakość i czas realizacji. Na koniec przeprowadziliśmy audyt budynku w końcowej fazie, aby skompletować dokumentację do certyfikacji.

Wnętrze West 4 Business Hub A.

Certyfikat WiredScore powstał w 2013 roku w Nowym Jorku. Jego wprowadzenie było motywowane potrzebami najemców biurowych, którzy oczekiwali potwierdzenia wysokiego standardu rozwiązań teletechnicznych przed wyborem budynku na swoją siedzibę. Certyfikacja zawitała do Polski w 2022 roku, potwierdzając jeszcze większą potrzebę wprowadzania na polski rynek nieruchomości innowacyjnych rozwiązań, a także zapewnienia zdrowych i komfortowych warunków pracy użytkownikom nieruchomości.

