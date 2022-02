Pierwsza nowoczesna przestrzeń typu flex w Lublinie

Rise.pl zajmie 1,6 tys. mkw. powierzchni w kompleksie CZ Office Park. Uruchomi biura serwisowane i przestrzenie coworkingowe.

Odział w Lublinie to 13 lokalizacja firmy Rise.pl w Polsce, która działa na rynku także pod marką Chillispaces.

Dostawca elastycznych rozwiązań do pracy oferuje powierzchnie flex w siedmiu biurach w Krakowie, w dwóch biurach w Łodzi oraz placówkach zlokalizowanych we Wrocławiu i Rzeszowie.

W CZ Office Park, lubelskim kompleksie biurowym klasy A, Rise.pl uruchomi biura serwisowane i przestrzenie coworkingowe. Najemcy będą mogli korzystać również z przestrzeni eventowych, 11 sal konferencyjnych, strefy chillout z bilardem i konsolami do gier oraz wewnętrznego baru i cafeterii, kuchni i usług recepcji.

Ostre wejście Chillispaces.com. Za nowy brand odpowiada Rise.pl



Rise.p chce łączyć funkcjonalność i estetykę

Operator zapewnia, że biura pod szyldem Rise.pl aranżowane są taki sposób, by były nie tylko wygodnymi miejscami do pracy o wysokich standardach technicznych oraz parametrach związanych z bezpieczeństwem, ale również niebanalnymi przestrzeniami, wyróżniającymi się estetyką, w których nie tylko pracuje się komfortowo, ale także chętnie spędza czas.

– Zawarta transakcja najmu to ważny krok dla rozwoju infrastruktury biurowej Lublina. Dzięki tej decyzji miasto zyska pierwszą, nowoczesną przestrzeń biurową typu flex. W związku z przemianami w obszarze preferencji najemców, jakie dokonały się na rynku w ciągu ostatnich dwóch lat, biura serwisowane to sektor, który będzie się teraz jeszcze szybciej rozwijał. Przyjęcie przez firmy branżowe długofalowych strategii działania potwierdza choćby dziesięcioletni okres najmu powierzchni w lubelskim CZ Office Park – mówi Mateusz Strzelecki, Partner / Head of Regional Markets w Walter Herz.