Banki kredytujące budowę Mennica Legacy Tower w Warszawie grożą, że na dniach złożą wniosek o upadłość jej właściciela. Obligatariusze są rozczarowani i zdegustowani. Jak problemy biurowca odbiera branża? Jak wpłyną na rynek nieruchomości?

Obligatariusze, w połączeniu z ruchem Radziwiłłów i rodziny Golub, próbują powstrzymać banki przed złożeniem wniosku o upadłość właściciela wieżowca w Warszawie.

Nieuchronnie rodzą się pytania o skutki sytuacji w Mennica Legacy Tower dla jej najemców i wpływ na branżę nieruchomości komercyjnych.

Co może się stać, jeśli rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z pierwszym takim bankructwem w sektorze biurowym?

Część najemców Mennica Legacy Tower może nawet nie zauważyć, że coś złego się dzieje - ocenia Konrad Płochocki z Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Obecna sytuacja w Mennica Legacy Tower nie jest uderzeniem w sam biznes, to jest świetne aktywo - mówi Konrad Płochocki.

Co może się stać, jeśli rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z pierwszym takim bankructwem w sektorze biurowym?

- Tak naprawdę jest to konflikt czysto właścicielski, szeroko opisywany w mediach. Ewentualny wniosek o upadłość, który złożyłyby banki, nie byłby spowodowany tym, że produkt nie pracuje prawidłowo, że biura zostały przewartościowane lub coś złego dzieje się ze strony biznesowej - podsumowuje sytuację w Mennica Legacy Tower Konrad Płochocki, wiceprezes zarządu PZFD.

Dodał, że jeśli Mennica Legacy Tower zostałaby przejęty przez banki, które z pewnością mają bardzo dobre zabezpieczenie na hipotekach i akcjach spółek właścicielskich, to właśnie banki de facto stałyby się nowym właścicielem z powodu niespłaconych zobowiązań.

- Banki wtedy sprzedałyby po chwili taki produkt na rynku. Dlatego to nie jest żaden szok dla rynku, a część najemców może nawet nie zauważyć, że coś złego się dzieje ocenia ekspert.

- Obecna sytuacja w Mennicy nie jest uderzeniem w sam biznes, to jest świetne aktywo. Tu nikt nie ma wątpliwości, że wyceny tego budynku poszły w górę, że jest on we wspaniałej lokalizacji, więc w razie czego na pewno bardzo szybko będą chętni na ten budynek - przekonuje Konrad Płochocki. - Pytanie nie brzmi "czy", tylko "za ile" i jak szybko uda się Mennicę sprzedać - ocenił.

Według eksperta PZFD możliwe jest, że obecne ultimatum banków względem skonfliktowanych stron jest ostateczne.

Więcej w rozmowie z Konradem Płochockim:

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl