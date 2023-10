W Warszawie powstało jedno z pierwszych biur z recyklingu. Przy tworzeniu biura, Arup zdecydował na pozostawienie wielu elementów po przednim najemcy.

Warszawska siedziba Arup wyróżnia się niecodziennymi rozwiązaniami.

W biurze Arup, w Gdański Business Center 90 proc. mebli pochodzi z drugiej ręki.

Ponad połowa urządzeń grzewczo-chłodzących po poprzednim najemcy pozostała na swoim miejscu.

Ponowne wykorzystanie zastanych materiałów oraz instalacji pozwoliło na oszczędności na poziomie ponad 20 proc., natomiast mebli ruchomych na ponad 40 proc.

Sufity z PET, zielone farmy roślin, beton konopny, naścienne panele akustyczne z grzybni - to jedno z pierwszych tak ekologicznych biur. Firma Arup, która zajmuje się doradztwem strategicznym w zakresie zrównoważonej inżynierii postanowiła uczynić ze swojej siedziby wizytówkę działalności. W projekcie zastosowano innowacyjne materiały, większość mebli pochodziła z drugiego obiegu, a ponad połowa urządzeń grzewczo-chłodzących po poprzednim najemcy pozostała na swoim miejscu.

W biurze znajduje się ponad 600 roślin, którymi zajmują się pracownicy firmy. fot. mat. pras.

Polskie biuro z drugiego obiegu

Przy tworzeniu zrównoważonego biura, Arup we współpracy z Workplace, studiem badawczo-projektowym, starał się w jak największym stopniu ograniczyć ślad węglowy m.in. wykorzystując materiały, którymi już dysponował. W związku z tym architekci zdecydowali się na odnowienie mebli z poprzedniej siedziby i starali się wybierać produkty z drugiego obiegu. Przy wsparciu Zero Waste Design, firmy zajmującej się upcyklingiem mebli, udało się sprawić, że aż 90 proc. mebli ruchomych w siedzibie pochodzi z recyklingu.

Arup postawił na innowacyjne rozwiązania. W biurze znajdują się panele akustyczne z grzybni, opracowane przez Arup we współpracy z włoską firmą Mogu, ścianka działowa z betonu konopnego i sprasowanych wodorostów, wykonana przez duńsko-polską firmę Mellow Designs, czy sufity z wełny drzewnej i papieru lub przetworzonych butelek PET.

W biurze znajduje się mozaika stworzona z resztek płytek kuchennych, dywany wykonane z kwadratowych próbek o różnych fakturach i kolorach czy wykładziny z końcówek kolekcji dostępnych w magazynach wokół Warszawy. Architekci postanowili również umieścić budki telefoniczne pochodzące z ekspozycji, tak aby umożliwić pracownikom swobodną rozmowę. Natomiast stoły, stoliki kawowe i ten do ping-ponga powstały z metalowych beczek i rur instalacyjnych. Z poprzedniego biura użyto przegrody akustyczne, przekształcając je w tapicerowane naścienne elementy wyciszające.

Architekci postanowili również umieścić budki telefoniczne pochodzące z ekspozycji, tak aby umożliwić pracownikom swobodną rozmowę. fot. mat. pras.

Arup zdecydował się również na pozostawienie wielu elementów po przednim najemcy - ponad połowę urządzeń grzewczo-chłodzących, system chłodzenia serwerowni, nawiewniki szczelinowe wentylacyjne. Na miejscu zostały też toalety, które przeszły jedynie niezbędny lifting.

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że stworzenie ekologicznego biura jest bardzo kosztowym przedsięwzięciem. Okazuje się jednak, że podstawowe założenia zrównoważonych praktyk same w sobie zmniejszają wydatki. Z naszych wyliczeń wynika, że w tworzeniu przyjaznego dla środowiska biura, ponowne wykorzystanie zastanych materiałów oraz instalacji pozwoliło nam na oszczędności na poziomie ponad 20 proc., natomiast mebli ruchomych na ponad 40 proc. – mówi Małgorzata Madalińska, Project Manager, Arup.

Jak działa zrównoważone biuro przyszłości?

Zrównoważone biuro zmienia sposób funkcjonowania pracowników. Strefa regeneracji, gdzie znajdziemy m.in. farmę hydroponiczną, to przyjemne miejsce do odpoczynku, które dzięki roślinności zwiększa zdolność koncentracji i kreatywność. Rosną tam zioła m.in. bazylia, mięta i geranium lekarskie, ale można uprawiać tam też truskawki i pomidory. Dba o nie grupa pracowników-wolontariuszy przy wsparciu dedykowanej aplikacji, zawierającej wskazówki dotyczące potrzeb roślin. Mogą zdalnie sprawdzać parametry, jakie w danym momencie są na farmie, jak wilgotność czy pH. Rośliny mają specjalne oświetlenie, a jego natężenie monitoruje zegar. Z kolei w kuchni rosną mikro-liście z nasion warzyw i ziół. Rośliny w biurze były rozsadzane przez zespoły firmy na serii specjalnych warsztatów.

Meble zostały odnowione. Wcześniej były własnością poprzedniego najemcy. fot. mat. pras.

W jednym z korytarzy znajdują się drążki do podciągania, a w pobliżu kuchni stół do tenisa stołowego, które zachęcają pracowników do ruchu. W biurze zmaksymalizowano także wykorzystanie światła dziennego, które jest najzdrowsze. Półki świetlne, czyli instalacje na oknach, odbijają naturalne światło w głąb biura i pozwalają, aby dotarło do większej liczby biurek jednocześnie zapewniając cień osobom siedzącym przy oknie, najbardziej narażonym na światło słoneczne. Przestrzeń jest też wyposażona w specjalny system oświetlenia, który imituje najłagodniejsze dla człowieka sztuczne światło i jest zintegrowany ze światłem naturalnym.

Biuro stworzone w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju ma pozytywny wpływ nie tylko na środowisko, ale i na osoby korzystające z tej przestrzeni. Otoczenie jest przyjazne i zdrowe dla użytkowników, sprzyjając jednocześnie rozwojowi oraz integracji. Podczas opracowywania naszej warszawskiej siedziby szczególnie ważne było, aby przestrzeń sprzyjała kształtowaniu dobrych nawyków, inspirowała i wspierała pracowników w codziennych wyzwaniach - mówi Małgorzata Madalińska.

Warszawska siedziba Arup wyróżnia się niecodziennymi rozwiązaniami, inspirując projektantów na całym świecie. Za jej pomocą firma chce wyznaczać kierunek rozwoju zrównoważonych biur udowadniając, że zastosowanie cyrkularnych rozwiązań w realizacjach biurowych jest możliwe przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków.

Podczas siedziby szczególnie ważne było, aby przestrzeń sprzyjała kształtowaniu dobrych nawyków. fot. mat. pras.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl