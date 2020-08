Pierwsze biurowce Centrum Południe już gotowe

Budowa pierwszego etapu wrocławskiego kompleksu Centrum Południe właśnie dobiegła końca. Biurowce otrzymały pozwolenie na użytkowanie, co oznacza, że już niebawem pierwsi najemcy zaczną wprowadzać się do swoich nowych siedzib. Centrum Południe jest pierwszą inwestycją w stolicy Dolnego Śląska, w ramach której zastosowany zostanie tzw. zielony beton.

Wraz z pierwszą fazą powstanie ok. 1380 mkw. antysmogowego chodnika, neutralizującego zanieczyszczenia wyemitowane m.in. przez samochody. Centrum Południe to również pierwszy biurowiec we Wrocławiu, który otrzyma certyfikat WELL.

Pierwszy etap Centrum Południe, który właśnie został oddany do użytku, to dwa budynki oferujące 27 600 mkw. zrównoważonej i nowoczesnej powierzchni biurowej i handlowo-usługowej. Wśród najemców znalazły się m.in. AmRest, sennder, CH Robinson, Synergy Codes, Timocom czy Uniwersytet Coventry.

– Centrum Południe to nasza największa inwestycja we Wrocławiu z docelową powierzchnią 85 000 mkw. w 5 budynkach. Pierwszy etap złożony z 2 budynków został zrealizowany zgodnie z zakładanym harmonogramem i to pomimo utrudnień związanych Covid-19. W Centrum Południe stworzyliśmy innowacyjne i atrakcyjne przestrzenie nie tylko biurowe i handlowe, ale też wokół budynku, które w pełni odpowiadają na potrzeby najemców. Takie podejście do projektu przekłada się na wysokie zainteresowanie naszą inwestycją ze strony zarówno najemców, jak i funduszy inwestycyjnych – mówi Marek Stasieńko, regionalny dyrektor ds. wynajmu w spółce biurowej Skanska.

Pierwszy zielony beton we Wrocławiu…

Centrum Południe będzie pierwszą wrocławską inwestycją, w ramach której powstanie chodnik zbudowany z zielonego betonu. Skanska wspólnie z partnerami projektu: Górażdże Cement, Instytutem Geofizyki PAN, Politechniką Warszawską z powodzeniem przetestowała i zastosowała go w Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku. Dzięki promieniom słonecznym, na jego powierzchni dochodzi do redukcji niebezpiecznych dla zdrowia człowieka cząstek pochodzących z powietrza zanieczyszczonego smogiem – NOx. Rozkładane na neutralne związki azotu, wraz z wodą deszczową odprowadzane są do gleby. Antysmogowy chodnik, realizowany przy pierwszym etapie projektu będzie miał w sumie 1380 mkw. To przyjazne środowisku rozwiązanie będzie kontynuowane w trakcie ukańczania kolejnych etapów. W ciągu roku zneutralizuje zanieczyszczenia wytworzone przez samochód z silnikiem diesla, który w tym samym czasie przejechał ponad 26 000 km.

