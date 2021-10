Pierwsze biurowce kompleksu ECO City Katowice gotowe w 2023 roku

Oddanie do użytku pierwszych dwóch biurowców ECO City Katowice zaplanowano na 2023 rok. Obecne prace budowlane związane są budową kolejnych kondygnacji budynków ECO1 i ECO2.

Cztery nowe biurowce przy ulicy Konduktorskiej w Katowicach to kolejna inwestycja grupy GPP.

Autorem projektu ECO City Katowice jest Studio PA NOVA gliwickiej firmy PA Nova S.A.

Podmiotem odpowiedzialnym za komercjalizację ECO 1 i ECO 2 jest Cushman & Wakefield.

Eco City Katowice to unikalne połączenie komfortowych miejsc pracy z terenami zielonymi. Kompleks biurowców, którego budowa rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku, wniesie nową jakość na rynku nieruchomości komercyjnych. Tylko tutaj każdy pracownik będzie mógł wybrać czy pracuje w biurze czy w starannie zaprojektowanych terenach zewnętrznych. ECO SQUARE czyli rekreacyjno-wypoczynkowa zielona strefa w sercu kompleksu ze ścieżkami spacerowymi i miejscem do rekreacji będzie wartością dodaną dla energooszczędnych biurowców.

Kompleks ECO City Katowice współtworzyć będą cztery energooszczędne biurowce (ECO 1, ECO 2, ECO 3 i ECO 4). Każdy z nich będzie posiadał siedem kondygnacji nadziemnych i dwie podziemne oraz szereg lokali usługowych na poziomie parterów.

ECO City Katowice zapewni 34 400 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej (w tym 1900 mkw. powierzchni coworkingowej) i 1050 miejsc parkingowych zlokalizowanych na parkingach podziemnych. Sercem kompleksu stanie się ECO SQUARE, czyli rekreacyjno-wypoczynkowa zielona strefa, która sprawi, że zieleń stanie się nieodłącznym elementem towarzyszącym budynkom.

- ECO SQUARE to symboliczne odwołanie się do ochrony i wspierania natury w przestrzeni miejskiej. Dzięki dominacji ruchu pieszego, starannie zaprojektowanej zieleni i elementom małej architektury przestrzeń ta będzie sprzyjać integracji, stanie się miejscem codziennych spotkań i rekreacji oraz spędzania wolnego czasu. Zróżnicowana topografia w postaci zielonych skarp, ogrody kwiatowe i enklawy zieleni podkreślą symbiozę środowiska naturalnego z nowoczesnym i energooszczędnym budownictwem poprzez przenikającą do wnętrza biurowców zieleń – informuje Janusz Mitręga, prezes zarządu ECO City Katowice.