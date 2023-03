Fuzja to pierwsza łódzka lokalizacja CitySpace – operatora elastycznych przestrzeni biurowych. Koncept zajmie budynek biurowy na terenie dawnych zakładów Karola Scheiblera.

Lokalizacja obejmująca cały biurowiec na wyłączność to nowość w ofercie CitySpace.

Za projekt wnętrz odpowiada znana z wyróżniających się i nowatorskich projektów pracownia MIXD.

Właścicielem konceptu jest Echo Investment.

Otwarcie planowane jest na maj 2023.

Biura CitySpace tworzą aktualnie sieć 12 lokalizacji w Polsce. Elastyczne przestrzenie biurowe, jakie dostarcza operator, dostępne są w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, a już wkrótce także w Łodzi.

CitySpace Fuzja, recepcja. Fot. Mat. pras

CitySpace Fuzja to blisko 2 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej. Zdecydowanym atutem nowego centrum jest jego niezależność. CitySpace, który powstaje na terenie dawnych zakładów włókienniczych Karola Schieblera, to unikatowy koncept w portfolio operatora. Jeden z biurowców, wpisujących się w łódzkie „destinations” realizowane przez Echo Investment, stanie się już wkrótce flagowym centrum powierzchni elastycznej.

CitySpace Fuzja, sala konferencyjna. Fot. Mat. pras.

Budynek spod kreski pracowni medusa group wyróżnia architektura uwzględniająca zabytkowe mury. Biurowiec wpisuje się w rewitalizowane przestrzenie pofabryczne. Fasadę budynku zdobić będzie historyczna ściana z czerwonej cegły, nawiązująca do przeszłości tego miejsca.

Łódź jest ambitnym miastem, otwartym na nowe i zachęcającym do inwestowania w rozwój. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że to w mieście kreatywności otwieramy już wkrótce 13-ste centrum CitySpace. Wspólnie z architektami, projektantami i zespołem odpowiedzialnym za komercjalizację tej przestrzeni przez ostatnie kilka miesięcy omawialiśmy projekt wnętrz dla tej lokalizacji. CitySpace Fuzja to flagowa inwestycja w naszym portfolio. Stworzenie przestrzeni do pracy w tak wyjątkowym otoczeniu jakim jest Fuzja to wyzwanie, ale na pokładzie mamy najlepszych specjalistów od tworzenia efektywnych i efektownych miejsc do pracy – zapowiada Lisa Zettlin, dyrektor zarządzająca CitySpace.

CitySpace Fuzja, workspace przestrzeń do pracy biura prywatne. Fot. Mat. pras.

Ambitne plany CitySpace oraz na wskroś łódzki charakter mają swoje odzwierciedlenie w projekcie wnętrz tego centrum, za który odpowiada doświadczona i wielokrotnie nagradzana pracownia MIXD.

Projektanci z pracowni MIXD stanęli przed wyzwaniem zaprojektowania centrum, które ma funkcjonować na 3. poziomach. Do dyspozycji klientów znajdą się stanowiska pracy, od dużych open space, przez komfortowe prywatne gabinety dla 2 osób, aż do zróżnicowanych, w pełni wyposażonych sal spotkań, miejsc do pracy cichej, przestrzeni wspólnych i stref relaksu integrujące społeczność skupioną w centrum. CitySpace Fuzja zaoferuje klientom 301 stanowisk pracy i 3 sale spotkań.

Zanim postawiliśmy pierwszą kreskę w projekcie CitySpace Fuzja, zbadaliśmy w jakim otoczeniu przyjdzie pracować przyszłym klientom centrum. Łódź jest miastem wielu kontrastów, ale przede wszystkim miastem z przebogatą historią przedsiębiorczości, a to właśnie dla łódzkich przedsiębiorców tworzymy tę przestrzeń. Wiedzieliśmy, że projektując wnętrza nie możemy zapomnieć o bezpośrednim sąsiedztwie. Zabytkowa Elektrownia, budynki dawnego imperium włókienniczego Scheiblerów były ogromną inspiracją w tym projekcie – mówi Piotr Kalinowski, CEO i dyrektor kreatywny MIXD.

– Czerpaliśmy ze słynnych łódzkich detali: witraży, płytek, wzorów, kolorów i materiałów. Stworzyliśmy przestrzeń nowoczesną przełamaną charakterystycznymi dodatkami i industrialnymi elementami wykończeń – opowiada Joanna Mazurek, Associate Creative Direction MIXD.

Biura CitySpace Fuzja mają przypominać domowe, ciepłe wnętrza ze wszystkimi atrybutami ergonomicznego i bezpiecznego miejsca do pracy. Znajdą się tu meble polskich projektantów, jak też specjalnie dla tego centrum zaprojektowane rozwiązania, jak regały oddzielające strefy chillout poprawiające komfort użytkowników. Ciepłe odcienie brązu i beżu, drewno oraz tkaniny zostaną przełamane kolorowymi dodatkami w formie przeszkleń i witraży. Świetny dostęp do światła dziennego oraz efektowne oświetlenie będą czyniły te przestrzenie jeszcze bardziej wyjątkowymi.

Wnętrza zdobią ręcznie robione kilimy łódzkiej pracowni Tartaruga studio nawiązując do włókienniczej tradycji i łódzkich artystów. Artystyczny sznyt i inspiracje awangardą są również widoczne w grafikach i ilustracjach polskich twórców, które przewijających się na piętrach.

Dysponując siecią biur, oferujących elastyczną przestrzeń CitySpace ma zdecydowaną przewagę nad konkurencją, dając firmom możliwość udostępnienia pojedynczych stanowisk pracy, małych gabinetów, przestrzeni do pracy kreatywnej dla rozproszonych zespołów projektowych. To świetne rozwiązanie zarówno dla małych i średnich przedsiębiorców, jak korporacji i zespołów projektowych. W całym kraju CitySpace oferuje ponad 3500 stanowisk pracy, a dzięki dostępowi do aplikacji mobilnej pracownicy będący w sieci CitySpace mogą korzystać z każdego centrum bez ograniczeń.

Badania pokazują, że choć ostatnie wydarzenia mocno przewartościowały rynek pracy to wiele firm wciąż nie wyobraża sobie pracować całkowicie zdalnie. Przestrzeń biurowa nabrała nowego znaczenia, ale nie straciła na wartości. Dostrzegamy to m.in. dzięki rosnącemu zainteresowaniu naszymi produktami. Elastyczne przestrzenie biurowe dają firmom większą swobodę, a pracownikom pozwalają cieszyć się najwyższym standardem przestrzeni. Inwestując w jakościowe rozwiązania i standard obsługi klienta stajemy się dla firm wsparciem w ich codziennym funkcjonowaniu. Cieszymy się, móc zaoferować już wkrótce nasze rozwiązania firmom z Łodzi – zaprasza Adrian Markuszewski, senior sales manager w CitySpace.

Otwarcie CitySpace Fuzja planowane jest na maj 2023 r.

