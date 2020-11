Pierwsze elastyczne biura w Bydgoszczy otworzy Chillispaces.com

Chillispaces.com zainwestuje w Bydgoszczy. Już pod koniec I kwartału 2021 firma udostępni najemcom elastyczne biura, zlokalizowane w nowym biurowcu Preludium. To pierwsza inwestycja typu flex office w mieście. W designerskiej przestrzeni na 1500 mkw. znajdzie się m.in. 267 stanowisk pracy, 14 sal konferencyjnych, strefa chillout i bar. Inwestycja w Bydgoszczy to kolejny ważny krok Chillispaces.com na ścieżce rozwoju biznesu.

Chillispaces.com to sieć biur elastycznych licząca obecnie 8 lokalizacji w Krakowie i Łodzi o łącznej powierzchni ponad 16 000 mkw., mieszczących ponad 2200 stanowisk pracy. Najemcami przestrzeni w jej biurach obok młodych polskich startupów są m.in. PepsiCo, Savills oraz globalni liderzy branż technologii, doradztwa biznesowego i oprogramowania dla biznesu. W sierpniu br. firma zapowiedziała rozwój w centralnej i północnej Polsce, a także powiększenie przestrzeni swoich biur o 70 proc. Jej portfolio ma zwiększyć się do II kwartału 2021 do 11 lokalizacji w pięciu miastach.

Pierwsze takie biura w Bydgoszczy

W ramach ekspansji firma na przełomie marca i kwietnia 2021 planuje otwarcie swojego drugiego po Łodzi biura w centralnej i północnej Polsce. To pierwsza w mieście inwestycja typu flex office. W procesie wyboru lokalizacji najemcy doradzała firma Savills. Jak mówi Robert Jarząbek, współwłaściciel Chillispaces.com, Bydgoszcz została wybrana ze względu na jej duży potencjał biznesowy i niewielkie nasycenie rynku ofertą biur serwisowanych.

- Bydgoszcz sukcesywnie umacnia wizerunek jednej z najlepszych lokalizacji pod inwestycje m.in. z zakresu IT i usług biznesowych. Jednocześnie rosnąca baza biurowa oparta jest głównie na obiektach oferujących tradycyjne, „sztywne” i długoterminowe umowy najmu. W obliczu rewolucji zachodzącej obecnie na rynku stwarza to istotną lukę i problemy dla firm, które chcą bardziej zwinnie i elastycznie reagować na kształt swoich biur w Bydgoszczy. To ważne szczególnie w obliczu pandemii i rosnącej roli pracy hybrydowej, łączącej wykonywanie obowiązków z siedziby i z domu, powodującej zmniejszający się popyt na tradycyjne biura. Dlatego wybraliśmy Bydgoszcz na trzecie miasto, w którym pojawi się Chillispaces.com – komentuje Robert Jarząbek.

Cieszy nas, że to właśnie w naszym mieście i w bydgoskich zasobach biurowych firma Chillispaces.com dostrzegła potencjał do rozwijania swojej działalności w Polsce. Propozycja Chillispaces.com stanowi istotne wzbogacenie oferty biurowej w Bydgoszczy. Rozwiązania, jakie przyniesie utworzenie w centrum miasta nowoczesnej, wygodnej i atrakcyjnej przestrzeni flex office, zapewnią doskonałą alternatywę przy wyborze miejsca działalności zarówno dla nowych inwestorów, rozważających tę lokalizację, jak i obecnych już w naszym mieście przedsiębiorców czy start-upów - dodaje Rafał Bruski, prezydent miasta Bydgoszczy.