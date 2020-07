Pierwsze na rynku, skuteczne rozwiązanie do samodzielnej dezynfekcji powierzchni biurowych

Dezynfekcja powierzchni metodą zamgławiania jeszcze nigdy nie była tak prosta! EpidAIR to profesjonalna gama produktów przeznaczonych do dezynfekcji dla użytkowników profesjonalnych. Produkty EpidAIR to doskonałe rozwiązanie do profilaktycznego stosowania na powierzchniach biurowych, w obszarach recepcyjnych czy windach budynkowych.



Jak to działa?



Środek dezynfekujący posiada formułę silnie skondensowanego aerozolu ze specjalistycznym zaworem pozwalającym na rozpylenie środka na odległość 4m, co znacznie ułatwia i przyspiesza czas przeprowadzenia dezynfekcji. Dzięki zastosowanej technice opakowania czas niezbędny do wykonania dezynfekcji średniej powierzchni pokoju biurowego czy kuchni wynosi zaledwie kilka sekund. Dezynfekcja obszarów recepcji czy wind w budynkach staje się jeszcze prostsza. Wystarczy jedynie rozpylić preparat na przeznaczonej do dezynfekcji powierzchni. Okres wyłączenia dezynfekowanej powierzchni z użytkowania wynosi zaledwie 10 minut. W tym czasie następuje jednocześnie uzyskanie skutku biobójczego.



Skuteczność



EpidAIR to produkty przeznaczone do zwalczania bakterii, wirusów i grzybów. Skład preparatu zapewnia także skuteczność w walce w koronawirusem SARS-CoV2 – Zależało nam na stworzeniu skutecznego produktu skierowanego do klienta profesjonalnego, przede wszystkim do zarządców nieruchomości, właścicieli hoteli, pensjonatów czy restauracji – mówi Anna Majoch, Prezes Zarządu Grupy Aristo. – Chcieliśmy przekłuć nasze wieloletnie doświadczenie i pozycję lidera usług dezynfekcji w stworzenie marki, która zapewni możliwość samodzielnego wykonywania dezynfekcji metodą zamgławiania bez wykorzystania specjalistycznego sprzętu czy ponoszenia wysokich kosztów – dodaje.



I udało się! EpidAIR jako pierwszy w Polsce produkt otrzymał pozytywną rekomendację oraz certyfikat „Clean&Safe” nadawany przez Europejski System Certyfikacji. – To dla nas bardzo ważne wyróżnienie. Potwierdza, że wprowadzany przez nas produkt spełnia najwyższe standardy i wymagania, jakie powinno się stawiać tego typu produktom w czasach pandemii – mówi Majoch. – Poza walorem bezpieczeństwa przyłożyliśmy także ogromną wagę do kwestii komfortu – dodaje.

