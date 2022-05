Pierwszy biurowiec Airport City Gdańsk już gotowy. Otwarcie w stylu Jamesa Bonda

12 maja oficjalnie otwarto biurowiec Alpha.

Biurowiec powstał on w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego Gdańsk.

Alpha jest pierwszym z siedmiu planowanych biurowców i obiektów komercyjnych w ramach Airport City Gdańsk, nowoczesnej dzielnicy lotniskowej, której inwestorem jest gdańskie lotnisko.

Event otwarcia stylizowany był na sensacyjne filmy z agentem 007 Jamesem Bondem - podał oficjalny portal UM Gdańsk.

Budynek Alpha jest pierwszym w powstającym kompleksie Airport City Gdańsk (ACG). Generalnym wykonawcą była firma HOCHTIEF Polska. Zakres prac obejmował standard deweloperski - tzw. shell&core. Komercjalizacja Alphy już trwa i są chętni na wynajęcie powierzchni biurowej. Największym najemcą będzie międzynarodowa firma z branży IT, która będzie zajmowała powierzchnię trzech pięter biurowca Alpha. Pracownicy powinni się wprowadzić do nowych biur jesienią.

Airport City Gdańsk to nowoczesna dzielnica lotniskowa, wznoszona tuż przy Porcie Lotniczym Gdańsk obok przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Atutem ACG jest wykorzystanie potencjału dogodnej lokalizacji w sąsiedztwie lotniska, obwodnicy Trójmiasta i Autostrady A1. W pierwszym etapie projektu powstał 6 -kondygnacyjny budynek Alpha o powierzchni najmu 8,5 tys. mkw.

Biurowiec certyfikowany jest LEED Gold wg najnowszej i najbardziej restrykcyjnej wersji v4 Building Design and Construction potwierdzającej ekologiczne podejście do tworzonej przestrzeni. Budynek powstał zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego – znaczna część terenu zewnętrznego obejmuje zróżnicowana roślinność co wzmacnia bioróżnorodność otoczenia i zapewnia jego równowagę ekologiczną.