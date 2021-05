Pierwszy budynek kompleksu Palio Office Park z certyfikatem BREEAM

Cavatina Holding wszystkie swoje inwestycje poddaje certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent lub Very Good. Jest to obiektywne potwierdzenie, że budynek został zaprojektowany i zbudowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Oddany do użytku w lutym br. budynek Palio A wysoko oceniony został między innymi za zrównoważoną gospodarkę wody i energii, materiały, z których został wykonany, a także za bardzo dobre przygotowanie w zakresie Health and Wellbeing. Cavatina tworząc funkcjonalne, ciekawe architektonicznie przestrzenie, dużą wagę przywiązuje także do wysokiej jakości budowanych przez siebie obiektów.

- To dla nas szczególnie ważne, by nasze miastotwórcze projekty były budowane w sposób zrównoważony, zgodny z poszanowaniem dla środowiska naturalnego, a także spełniały oczekiwania pracujących w nich osób i innych użytkowników. Starannie projektujemy budynki i przestrzeń wokół nich tak, by służyły ludziom w najlepszy z możliwych sposobów. Organizujemy tereny zielone, place, zielone tarasy, dbamy o bezpieczeństwo oraz komfort. Za każdym razem dostosowujemy pomysł i projekt inwestycji do lokalnych uwarunkowań i potrzeb. Certyfikacja BREEAM na poziomie Excellent, świetnie już w Polsce rozpoznawana, jest wiarygodną wizytówką dla budynku. Cieszę się, że kolejnym obiektem z tym certyfikatem jest nasz pierwszy budynek w Gdańsku powstały w ramach Palio Office Park. To przykład nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie przestrzeni do pracy i rekreacji z pełnym poszanowaniem historycznego dziedzictwa tego miejsca - komentuje Tomasz Zydorek, Leasing Director w Cavatina Holding.

Palio Office Park to pierwsza w Trójmieście inwestycja Cavatina Holding. Składać się będzie na nią 8 budynków o łącznej powierzchni blisko 90 000 mkw. przestrzeni biurowo-usługowej. Budynek A wyróżniony certyfikatem BREEAM jest pierwszym etapem inwestycji. Jego powierzchnia to 16,6 tys. mkw. GLA. Pozwolenie na użytkowanie uzyskał w lutym br. Wyróżnia go oryginalna bryła, doskonale wpisująca się w tkankę miasta nawiązując do historii miejsca, przede wszystkim do przemysłu stoczniowego.

Najemcami w Palio Office Park są już między innymi firmy z branż energetycznych, medycznych czy doradczych.