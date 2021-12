Pierwszy budynek kompleksu The Park Kraków niemal gotowy

The Park Kraków przy ul. Saskiej w Krakowie to inwestycja realizowana przez White Star Real Estate, w ramach której powstanie 8 budynków biurowych. Pierwszy budynek jest już bliski finiszu.

Pierwszy z biurowców osiągnął właśnie 80 proc. zaawansowania budowy.

Roboty budowlane mają zakończyć się na przełomie 2021 i 2022 r.

Budowa pierwszego budynku w ramach The Park Kraków rozpoczęła się w połowie 2020 r. Projekt zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ulic Kuklińskiego i Saskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków tramwajowych i autobusowych, a także stacji kolejowej Kraków Płaszów.

Pierwszy budynek, którego budowa jest na ostatnim etapie prac, dostarczy na krakowski rynek nieruchomości 12,5 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej klasy A. Cały kompleks będzie liczył łącznie ponad 100 tys. mkw. powierzchni najmu i będzie realizowany etapami. Teren inwestycji to łącznie ok. 5 ha, z czego tereny zielone wyniosą ok. 3 ha i zostaną wyłączone z ruchu samochodowego.

- Prace związane z budową pierwszego z ośmiu budynków tworzących The Park Kraków, weszły w decydująca fazę. Prace na poziomie dwukondygnacyjnych garaży, wodnokanalizacyjne, czy związane z instalacjami HVAC, które odpowiadają za wymianę powietrza w budynku są obecnie zaawansowane w ponad 90 proc. Nieco więcej do zrobienia pozostało na zewnątrz budynku. Budowa dróg dojazdowych i prace w otoczeniu budynku mamy wykonane w 30 proc. Liczymy na dobrą pogodę, a obecny termin zakończenia robót przewidziany na przełom 2021 i 2022 pozostaje niezagrożony – mówi Bartosz Prytuła, Managing Partner w White Star Real Estate.

W ramach prac w The Park Kraków w budynku nr 1 zostały zamontowane już windy, a w przypadku elewacji zostało już do wykonania tylko 20 proc. robót. Obecnie trwają również intensywne roboty na terenie otaczającym inwestycje. Przygotowywane są chodniki, oświetlenie zewnętrzne i projektowana jest docelowa aranżacja i dobór zieleni.

- W samym budynku rozpoczęli prace również dekoratorzy wnętrz. Robimy tzw. mockupy holi windowych i wejściowych, na podstawie których wybierzemy ostateczne materiały jakimi zostaną wykończone części wspólne. Dużo uwagi poświęcamy tez obecnie terenom zewnętrznym, które będą wizytówką kompleksu. Wokół budynków docelowo nasadzona zostanie zieleń, która wpasuje się w okolicę, a całość będzie wyłożona ekologicznymi materiałami z elementami wodnymi. Dodatkowo przewidziano elementy wodne. Za to na najwyższych piętrach biurowców powstaną zielone tarasy. – dodaje Bartosz Prytuła .