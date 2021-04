Pierwszy etap warszawskiego kampusu Forest już gotowy

Budynek realizowany przez HB Reavis, którego realizacja już się zakończyła, oferuje 23 tys. mkw. przestrzeni pracy, w tym lokale usługowe i gastronomiczne na parterach.

Powstający bliżej al. Jana Pawła II wieżowiec, w większości już pokryty elewacją z energooszczędnego szkła, zwiększy tę liczbę do 78 tys. mkw.

Decyzję o przeprowadzce tutaj swojej polskiej siedziby podjęła już firma Leroy Merlin, która zajmie ponad 12 tys. mkw. powierzchni. Wśród najemców biur i przestrzeni usługowej jest też dostawca usług medycznych Enel-med.

W Forest rządzi natura. To z niej czerpali inspirację projektanci z pracowni HRA Architekci, dobierając kolorystykę elewacji. Elementy fasady są nieregularnie pokryte odcieniami brązu naśladującymi korę drzewa. Wyjścia na tarasy i donice na dachu oraz czerpnie powietrza na patio wyłożone zostały kortenem, czyli stalą która zależnie od pory roku mieni się barwami od czerwieni, przez pomarańcz, po brąz. Tarasy na dachu będą idealnym miejscem odpoczynku na świeżym powietrzu i pozwolą na uprawę warzyw oraz podziwianie miejskiej panoramy.



Z atutów Forest skorzystają nie tylko pracownicy, ale również okoliczni mieszkańcy i przechodnie. Na ogólnodostępnym dziedzińcu i dookoła budynków zasadzone zostanie około 200 dojrzałych drzew i tyle samo krzewów. Aby ograniczyć zużycie surowców, do podlewania zieleni będzie wykorzystywana woda deszczowa. Nie zabraknie rozwiązań sprzyjających ograniczeniu śladu węglowego, w tym energooszczędnego oświetlenia, wind oraz klimatyzacji i ogrzewania. Dzięki rozwiązaniom prośrodowiskowym Forest to jeden z najbardziej zielonych biurowców w Polsce, certyfikowany w systemach BREEAM, BREEAM Communities oraz WELL.



Wraz z powstaniem kampusu, zmieni się znaczna część ulicy Burakowskiej. W ramach jej remontu, który rozpocznie się latem i potrwa pół roku, pojawią się szersze chodniki, a także ścieżka i stojaki rowerowe, ławki i energooszczędne latarnie. Jezdnia zyska nową nawierzchnię oraz miejsca postojowe do parkowania równoległego. HB Reavis zasadzi też szpaler 6-metrowych drzew. W pobliżu skrzyżowania z ulicą Piaskową powstanie zielona przestrzeń. Przebudowa realizowana jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania i w uzgodnieniu z Urzędem Dzielnicy Wola.