Pierwszy kwartał na rynku biurowym niezły, ale pustostanów przybywa

Całkowity wolumen transakcji najmu zarejestrowanych w pierwszym kwartale 2022 roku wyniósł 160 500 mkw. Jest to o 25 proc. mniej niż w ubiegłym kwartale, ale o 63 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku - podała w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego Agnieszka Giermakowska z Newmark Polska.

Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (PINK) opublikowała 25 kwietnia 2022 r. dane dotyczące rynku powierzchni biurowych na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin) za pierwszy kwartał 2022 roku. Źródłem informacji są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych, w tym m.in. Newmark Polska.

Agnieszka Giermakowska, dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa, Newmark Polska

W trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach do najnowszych danych z rynku odniosła się Agnieszka Giermakowska, dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa, Newmark Polska.



- Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych wyniosły 6 270 900 mkw. Największymi rynkami biurowymi w Polsce (po Warszawie) pozostawały Kraków (1 638 800 mkw.), Wrocław (1 282 500 mkw.) oraz Trójmiasto (992 200 mkw.). W pierwszym kwartale 2022 roku do użytkowania oddano 16 obiektów o łącznej powierzchni 243 500 mkw., z czego najwięcej w Katowicach (ok. 116 300 mkw.), Wrocławiu (36 200 mkw.) oraz Trójmieście (31 800 mkw.) - mówiła Agnieszka Giermakowska.

Wskazała również na wzrost pustostanów, nieznaczny na niektórych rynkach i bardziej zauważalny na innych.

- Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz pozostawało 970 100 mkw. powierzchni biurowej, co odpowiada stopie pustostanu na poziomie 15,5 proc. (wzrost o 1,4 p.p. kw./kw. oraz wzrost o 2,6 p.p. w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku).

Najwyższy współczynnik pustostanów odnotowano w Katowicach – 19,8 proc, najniższy w Szczecinie – 3,0 proc. W stolicy Śląska oddano też jednocześnie obiekt o największej powierzchni - .KTW II (39 900 mkw.) wybudowany przez

TDJ Estate.

