Pierwszy najemca w Palio Office Park

W I kwartale 2021 roku ogólnopolska sieć przedszkoli i żłobków Luppo Puppo otworzy swoją placówkę w Palio Office Park w Gdańsku, realizowanym przez Cavatina Holding. To pierwsze usługi z umową najmu w kompleksie i na pewno nie ostatnie.

Luppo Puppo to sieć przedszkoli, żłobków i sal zabaw znajdujących się w budynkach biurowych i galeriach handlowych w wielu miastach w Polsce, w tym: we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Krośnie i Chełmie. Misją firmy jest zapewnianie dzieciom w całej Polsce opieki, zabawy i rozwoju edukacyjnego na najwyższym poziomie.

Luppo Puppo bardzo dynamicznie rozwija sieć swoich placówek i otwiera kolejne miejsca w nowych lokalizacjach. Firma chce być obecna w każdym mieście powiatowym w Polsce i oferuje franczyzę, dla tych, którzy marzą o własnym biznesie.

Przedszkole i żłobek w kompleksie biurowym Palio Office Park to pierwszy oddział firmy w Gdańsku. Placówki zajmą powierzchnię niemal 600 m kw. w budynku A i zostaną wyposażone w urządzenia oraz udogodnienia spełniające najwyższe standardy. Na terenie kompleksu biurowego powstanie również plac zabaw na świeżym powietrzu dla dzieci będących podopiecznymi Luppo Puppo. Dzięki działalności przedszkola i żłobka w Palio Office Park, pracownicy budynków kompleksu będą mogli ze spokojem powierzyć swoje pociechy profesjonalnej kadrze i skupić się na realizacji zawodowych celów.

– Wybór Palio Office Park na miejsce naszej palcówki był bardzo przemyślaną decyzją. Kompleks docelowo będzie skład się z 8 budynków biurowych, gdzie swoje siedziby ulokuje wiele dużych i renomowanych firm. Jesteśmy przekonani, że nasze przedszkole wraz ze żłobkiem szybko zapełni się dziećmi pracowników korporacji z tych i sąsiednich budynków. Lokalizacja Palio Office Park przy ul. Jana z Kolna, na terenie tzw. Młodego Miasta czyli nowo tworzącego się centrum kultury i biznesu, to ogromna szansa na rozwój naszej działalności dzięki zapotrzebowaniu na ten rodzaj usług ze strony użytkowników okolicznych biurowców i osiedli mieszkaniowych. – mówi Marta Koźmik, Właścicielka Luppo Puppo.

– Cieszymy się, że placówka Luppo Puppo będzie rozwijać się w naszym pierwszym kompleksie biurowym w Gdańsku, Palio Office Park. Przedszkole i żłobek dostępne w miejscu pracy to cenne udogodnienie dla najemców i ich pracowników. Niejednokrotnie jest to istotny czynnik przy wyborze budynku biurowego i tego jaki komfort dnia codziennego tworzy on dla swoich użytkowników. Z pewnością obecność placówki Luppo Puppo wpływa na atrakcyjność obiektów kompleksu dla kolejnych najemców i spotka się z ich żywym zainteresowaniem. – mówi Tomasz Zydorek, dyrektor ds. komercjalizacji w Cavatina Holding.

