Pierwszy showroom Flokk w Warszawie

Flokk to dom marek – Profim, HAG, RBM, RH, OFFECCT, Giroflex czy BMA – specjalizujących się w rozwiązaniach dla biur, które wyróżnia głębokie myślenie projektowe. Grupa jest też pionierem w zakresie zrównoważonego rozwoju i działa w duchu odpowiedzialnego podejścia do środowiska.

– Showroom Flokk to inspirujące wnętrze i produkty stworzone z miłością do natury. Przestrzeń powstała z myślą o architektach, projektantach wnętrz i miłośnikach dobrego wzornictwa – mówi Magdalena Borowiec, dyrektor marketingu Profim i Flokk Polska. – To nasze wspólne miejsce, w którym chcemy dzielić się naszą wiedzą i angażować się w inicjatywy edukacyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Showroom Flokk zajmie dawną przestrzeń Event Park, która znajduje się na parterze drugiego etapu kompleksu Park Rozwoju. Całość powierzchni biurowej to 440 mkw, z czego 258 mkw mieści się na parterze, a 182 mkw znajduje się na antresoli. Showroom został zaprojektowany przez poznańską pracownię mode:lina, zgodnie z duchem minimalizmu, z wykorzystaniem naturalnych materiałów, pastelowych kolorów i starannie przemyślanych produktów.

– Park Rozwoju i jego proekologiczne rozwiązania znakomicie współgrają z filozofią działania Grupy Flokk. Wierzymy, że dbałość o środowisko, bliskość parku, liczne udogodnienia dla najemców i wysoki standard budynku będą wspierały rozwijanie biznesu naszego nowego najemcy – opowiada Sylwia Piechnik, Head of Office Leasing w EPP.

Należący do EPP Park Rozwoju to nowoczesny i najbardziej zielony kompleks biurowy klasy A na biznesowym Mokotowie, składający się z dwóch 7-piętrowych budynków z pełnymi roślin dziedzińcami i recepcjami oraz parkiem linearnym. Został zaprojektowany z myślą o stworzeniu przyjaznego i wielofunkcyjnego środowiska pracy, które jest zintegrowane z okoliczną tkanką miejską Mokotowa. Park Rozwoju wyróżnia się zieloną, otwartą przestrzenią zachęcającą do spotkań, dostępną dla pracowników najemców i lokalnej społeczności. Dzięki różnym wielkościom powierzchni do wynajęcia, przestrzeń biurowa, która zajmuje łącznie 34 tys. mkw. jest dopasowana do potrzeb zarówno dużych przedsiębiorstw, jak mniejszych firm. Kompleks biurowy otrzymał certyfikat BREEAM Final z wynikiem na poziomie Excellent. Park Rozwoju został doceniony za rozwiązania przyjazne dla użytkowników i środowiska oraz wysoką efektywność systemów zarządzania nieruchomościami.