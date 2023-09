Jak zachęcić pracowników do powrotu do biur? Podczas dyskusji "#WhyOffice. Praca w biurze tak, ale według nowych zasad" na Property Forum Olga Adamek, Senior Leasing Manager, EPP wymieniała niekonwencjonalne sposoby, po jakie sięga EPP wspierając swoich najemców w tym wyzwaniu.

- To na co my stawiamy obecnie to pomoc najemcom w powrocie pracowników do biur. Postanowiliśmy w ramach tych działań zorganizować szereg eventów dla najemców. Mamy kalendarz różnych atrakcji i w każdym miesiącu obchodzimy albo jakieś dni światowe, albo organizujemy jakieś różne spotkania i zajęcia. Tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Organizujemy pikniki, zajęcia z pilatesu, kursy samoobrony... To są różne takie działania, w które staramy się zaangażować wszystkich pracowników - wymieniała Olga Adamek.