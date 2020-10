PineBridge czeka na zgodę UOKiK w sprawie przejęcia spółki Benson Elliot

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął wniosek o przejęcie przez spółkę PineBridge Investments Holdings US LLC kontroli nad spółką Benson Elliot Capital Management LLP.

PineBridge Investments Holdings US LLC z siedzibą w Nowym Jorku, USA (należący do grupy kapitałowej PineBridge) zgłosił zamiar przejęcia kontroli nad spółką Benson Elliot Capital Management LLP z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (należącej do grupy Benson Elliot).

PineBridge prowadzi działalność w zakresie inwestycji kapitałowych oraz zarządzania aktywami na rynku światowym w tym również w Polsce. Latem PineBridge poinformował o planie wyjścia spółki z Work Service, spółki zajmującej się usługami personalnymi w Polsce i regionie CEE.



Benson Elliot prowadzi działalność m.in. w zakresie inwestycji kapitałowych oraz zarządzania aktywami. W Polsce zarządza m.in. Marynarska Business Park w Warszawie, portfelem Newbridge czy biurowcem Chmielna 134 w Warszawie.