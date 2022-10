Na fasadzie Olivii Star wyświetlona została wielka różowa wstążka. Tym samym zainaugurowana została kolejna edycja projektu wspierającego badania piersi.

Na fasadzie Olivii Star wyświetlona została wielka różowa wstążka.

Tym samym zainaugurowana została kolejna edycja projektu wspierającego profilaktykę i regularne badania piersi o nazwie Pier(w)si Wygrywają.

Projekt ten stanowi oddolną inicjatywę Natalii Cebuli, Magdaleny Pakmur i Ewy Opieli, na co dzień pracownic gdańskiej Energi z Grupy Orlen. Jest on realizowany przy współpracy merytorycznej Stowarzyszenia Różowy Motyl i Centrum Chorób Piersi działających przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oraz organizacyjnej i komunikacyjnej poprzez Fundację ORLEN i Olivia Centre. Kampania jest częścią ogólnoświatowej akcji promowania profilaktyki nowotworów piersi Pinktober, tradycyjnie prowadzonej w październiku. Celem akcji Pier(w)si wygrywają jest zmiana sposobu postrzegania nowotworów piersi oraz lęku przed chorobą i jej leczeniem, a także sprawienie, że rak będzie traktowany jak choroba, której rozwojowi można zapobiegać regularnie się badając. Akcja obejmuje elementy edukacji i promocję regularnych badań nie tylko pracowników Energi, ale również rezydentów Olivia Centre oraz mieszkańców województwa pomorskiego. Z roku na rok kampania uzyskuje szerszy zasięg, docierając ze swoim przesłaniem do ponad 1,5 mln odbiorców.

Dotychczas projekt obejmował produkcję materiału wideo, promującego regularne badania piersi, Bieg Różowej Wstążki połączony ze zbiórką na zakup kanap dla pacjentów oczekujących na chemioterapię w Centrum Chorób Piersi w gdańskim UCK oraz liczne spotkania z ekspertkami w dziedzinie onkologii (m.in. dr Elżbietą Senkus-Konefką) w sali Sky Club w Olivia Centre, w czasie których prowadzone były zajęcia samobadania piersi na fantomach, konsultacji lekarskich czy brafiterskich. W trakcie akcji prowadzone były również zapisy na bezpłatne badania profilaktyczne w Poradni Chorób Piersi w UCK oraz badania mammograficzne dla Pań w wieku od 50 do 69 lat w mammobusie zorganizowanym przez koordynatorki akcji na terenie Olivia Centre.

W tym roku organizatorzy zapraszają do udziału w warsztatach edukacyjnych, w czasie których uczestnicy będą mieli okazję nałożyć na siebie trenażery, w których ukryte są guzy, aby nauczyć się je wynajdywać w swoim ciele. Odbędzie się też akcja szycia poduszek w kształcie serc dla kobiet po mastektomii oraz marsz wsparcia dla wszystkich dotkniętych chorobą. Również w Sky Clubie zaprezentowane zostaną fotografie kobiet, które pokonały raka piersi.

W tym roku akcja „Pier(w)si wygrywają” rozpocznie się 14 października w przeddzień Europejskiego Dnia Walki z Rakiem Piersi. Tego dnia o godz. 11:00 z patio Olivia Centre wystartuje Bieg Różowej Wstążki, który ma symbolizować wsparcie uczestników dla osób chorujących na raka piersi. Przy okazji biegu zbierane będą biustonosze, które zostaną przekazane do recyklingu, a uzyskane dzięki temu środki wesprą działania fundacji "Wsparcie na Starcie" oraz stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

19 października w Sky Clubie w Olivia Centre odbędą się warsztaty z Lidią Dyndor, znaną jako „OnkoFitka Lidka”. Edukatorka poprowadzi zajęcia z profilaktyki i samobadania piersi. Podczas 1,5 godzinnego spotkania uczestnicy będą mieć okazję pracować przy użyciu specjalnych, autorskich trenażerów (kombinezony do nauki badania piersi). Warsztaty odbędą się w dwóch turach - pierwsza o godz. 10:00, druga o godz. 14:00.

W przerwie między warsztatami dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się projekcja filmu „Zdążyć przed rakiem piersi” autorstwa Stowarzyszenia Różowy Motyl, działającego przy gdańskim UCK. Uczestniczki będą mogły wziąć udział w projekcie szycia poduszek-serduszek dla pacjentek onkologicznych.

W Sky Clubie będzie można obejrzeć też wystawę fotografii zachęcającej kobiety do samobadania piersi. Jedną z jej bohaterek jest edukatorka Lidia Dyndor.

Wiele kobiet nie bada się, bo nie chce niczego znaleźć. Na szkoleniach staram się to odczarować. Badamy się nie po to, żeby coś znaleźć tylko, żeby upewnić się, że wszystko jest dobrze – mówi Lidia Dyndor, OnkoFitka Lidka.

W ramach tegorocznych obchodów Pinktober odbędą się także badania mammograficzne. Nowoczesny mammobus stanie 25 października w godzinach 9.00-19.00 na parkingu C w Olivii Centre. Specjalistycznym, ale zarazem szybkim badaniom objęte zostaną kobiety po 35 roku życia.

Ubiegłoroczna akcja „Pier(w)si wygrywają” zdobyła nagrodę w ramach konkursu Olivia Prize 2021 w kategorii Pro Bono. Jest to inicjatywa, która ma na celu wyróżnienie i dodatkową promocję najważniejszych projektów, realizowanych przez rezydentów Olivia Centre. Nagrody przyznawane są przez jury konkursowe, w którego skład wchodzą przedstawiciele największych korporacji o globalnym zasięgu, niejednokrotnie mające doświadczenie w biznesie i filantropii w wielu krajach całego świata. Olivia Centre udostępnia organizatorom również sale do organizacji spotkań, przestrzeń do ekspozycji wystawy, a także zaangażowała się w promocję inicjatywy, wyświetlając na fasadzie Olivii Star, najwyższego budynku w Polsce północnej ogólnoświatowy symbol akcji - różowej wstążki.

Tegoroczną edycję projektu ”Pier(w)si wygrywają” wsparła Fundacja ORLEN, która zorganizowała i sfinansowała większość działań m.in. badania w mammobusie, warsztaty z Onkofidką Lidką, szycie poduszek w kształcie serc, wystawę.





