Piotr Kaszyński, Cresa: Stabilnie na rynku nieruchomości komercyjnych

Wszystko wskazuje na to, że rynek nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce pod koniec tego roku odnotuje kolejny rekord?

Tak, z dużą dozą pewności można już powiedzieć, że Warszawa osiągnie najlepszy w historii wolumen transakcji najmu. W pierwszych trzech kwartałach odnotowaliśmy najem na poziomie 690 tys. mkw. powierzchni (w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 624 tys. mkw.). Wyjątkowo aktywne były konsolidujące się instytucje finansowe. Największe umowy najmu z tego sektora podpisały mBank (45 600 mkw. w Mennica Legacy Tower), Getin Noble (18 500 mkw. w Warsaw Hub), Warta (17 600 mkw. w Warsaw Unit) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (12 400 mkw. w Varso 2).

Rynek biurowy w Polsce nadal rozwija się bardzo dynamicznie, szczególnie w stolicy, która pod względem popytu zdystansowała miasta regionalne. W 2020 roku zostanie oddanych tutaj ponad 400 tys. mkw. biur, a ponad 70 proc. powierzchni znajdującej się w budowie jest już wynajęte.

Jakie zjawiska definiowały rynek biurowy w mijającym roku?

Gorącym trendem był rozwój elastycznych form najmu. Dużo w tym temacie będzie działo się również w najbliższych latach – otworzą się nowe lokalizacje, np. elastyczne przestrzenie biurowe powstaną w Warsaw Hub, Central Point, kompleksie Monopol, czy Fabryce Norblina. Ten okres powinien dać nam też odpowiedź na pytania, jak klienci zareagują na tak duży przyrost elastycznych powierzchni oraz jaka jest granica ich udziału w całym rynku biurowym. Od dłuższego czasu przyglądam się rozwojowi tego trendu na Zachodzie i uważam, że tzw. coworki są bardzo potrzebne, ale nie zdominują rynku nowoczesnej powierzchni biurowej. Pod względem udziału powierzchni elastycznych w rynku przoduje Londyn i Amsterdam, gdzie zajmuje ona ponad 5 proc. W Warszawie dzisiaj jest to ok. 2 proc., co daje nam czwarte miejsce na coworkingowym podium Europy.

Elastyczne formy najmu są rodzajem buforu w sytuacji, gdy firmy zgłaszają duży popyt na powierzchnię, a deweloperzy nie są w stanie od razu dostarczyć gotowych budynków.

W miastach regionalnych absorpcja nowoczesnej powierzchni biurowej w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku była niższa od przyrostu zasobów. W niektórych miastach, jak Łódź czy Poznań, doprowadziło to do nieznacznego podwyższenia poziomu wakatów. Czy przewiduje Pan dalszy wzrost pustostanów w przyszłym roku?