Piotrkowska 102 do rewitalizacji. Budynek, w którym mieszczą się biura i kluby przejdzie metamorfozę

Piotrkowska 102 to adres, pod którym od 1996 roku mieści się klub Łódź Kaliska. Ale to nie tylko klub, mieści się tu też siedziba Stowarzyszenia Artystów awangardowej grupy Łódź Kaliska, którą tworzą Marek Janiak, Andrzej Kwietniewski, Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik i Andrzej Wielogórski.

Pod numerem 102 działa również klub Lordis, kawiarnia Cafe Foto 102, klub 6 Dzielnica, siedziba Fundacji Ulicy Piotrkowskiej i Wydział Kultury UMŁ.

- Piotrkowska 102 to kultowe miejsce na mapie Łodzi. To właśnie tu mieści się siedziba grupy artystycznej, która jako jedna z nielicznych ma w nazwie właśnie miasto Łódź - Łódź Kaliska. Jest to ważne miejsce w Łodzi, które odwiedzają chętnie nie tylko łodzianie, ale i turyści. W przyszłym roku to miejsce zmieni się nie do poznania – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu inwestycji Miejskich w Łodzi.

W zakres remontu kamienicy przy Piotrkowskiej 102 wchodzi odnowienie elewacji od strony podwórza i jego zagospodarowanie. Odtworzone będą detale, takie jak parapety i gzymsy. Zainstalowana zostanie nowa iluminacja na elewacjach przy wejściach do budynku oraz w części drzwi i parteru.

- W posadzkę podwórza zostaną wmontowane historyczne płyty żeliwne, pochodzące z wyburzonych łódzkich fabryk. Podwórko zachowa obecny układ z uwzględnieniem sezonowych ogródków gastronomicznych – dodaje Maciej Taczalski, projektant.

W obrębie podwórza przewiduje się przebudowę instalacji. Ponadto będzie nowa nawierzchnia z płyt kamiennych i granitowych.

Budynek będzie miał nadal funkcje usługowo-biurowe: restauracje, Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, biura Urzędu Miasta Łodzi (I piętro w budynku frontowym oraz część oficyny południowej).