Kolejna międzynarodowa firma z sektora nowych technologii przenosi swoje biuro w Bielsku-Białej do kompleksu Cavatina Hall.

Oddany w tym roku do użytku drugi z budynek B oferuje ponad 4,8 tys. mkw. powierzchni biurowej wysokiej jakości.

Cavatina Hall to miastotwórczy, futurystyczny kompleks typu mixed-use, który łączy w sobie funkcje biurową i usługową z kulturalną.

Pitney Bowes Polska stworzy tu przestrzeń do pracy na ponad 0,5 tys. mkw.

Najemcę w procesie wyboru siedziby wspierała agencja doradcza CBRE.

Pitney Bowes to globalna firma dostarczająca rozwiązania technologiczne, logistyczne i usługi finansowe dla ponad 90 procent firm z listy Fortune 500. Firma upraszcza procesy wysyłania korespondencji i paczek dla małych przedsiębiorstw, sektora detalicznego, korporacji i instytucji państwowych z całego świata. W Bielsku-Białej firma ulokowała jeden ze swoich oddziałów skoncentrowanych na rozwoju oprogramowania.



Zależy nam na zapewnieniu elastycznego, przyjaznego środowiska pracy, w którym nasze zespoły będą mogły efektywnie współpracować i tworzyć produkty dla naszych klientów na całym świecie. W Cavatina Hall mamy do tego przestrzeń. Dodatkowo obiekt ten stał się już nową ikoną miasta, a co za tym idzie i pożądanym adresem - mówi Tomasz Rzepka, Dyrektor Zarządzający, Pitney Bowes Polska.

Cavatina Hall jest pierwszym w Bielsku-Białej kompleksem biurowym oferującym powierzchnie klasy A – w sumie wzbogacił lokalny rynek już o ponad 15,5 tys. mkw. przestrzeni do pracy. Pierwszy z budynków został oddany do użytku w 2020 r. i szybko zapełnił się najemcami. Drugi budynek ma powierzchnię najmu brutto ponad 4,8 tys. mkw. Pracownicy firm wynajmujących tam biura mają do dyspozycji 3 zielone tarasy oraz ponad 70 miejsc parkingowych.



Witamy Pitney Bowes w Cavatina Hall! Cieszę się, że na rozwijającym się rynku w Bielsku-Białej, nasza oferta jest po prostu bardzo pożądana. Proponujemy komfortowe, nowoczesne przestrzenie, a zastosowane przez nas rozwiązania ułatwiają efektywne zarządzanie kosztami oraz wspierają osiąganie celów firm w zakresie ESG. A to obszary, na które firmy kładą obecnie nacisk - mówi Krzysztof Wilczak, Leasing Director w Cavatina Holding.

Pitney Bowes Polska dołącza do grona takich firm, jak np. Grupa Murapol, ogólnopolski deweloper mieszkaniowy, który wynajął wcześniej trzy kondygnacje Cavatina Hall B.



- Dobrze dopasowane biuro to bardzo duży atut firm w kontekście rekrutacji i walki o talenty na rynku. Nasz klient poszukiwał z jednej strony nowoczesnego projektu, który będzie też wspierał dobrostan i efektywność pracowników z drugiej zaś stanie się wizytówką firmy w regionie. Projekt biurowy realizowany przez Cavatina Holding idealnie wpisywał się w te oczekiwania - mówi Magdalena Pietranik, Specjalistka ds. rynku biurowego w CBRE.

Cały kompleks w unikalny sposób łączy on funkcję biurową z kulturalną – od ponad roku można już korzystać z nowoczesnej, świetnie zaprojektowanej sali koncertowej mogącej pomieścić ok. 1000 osób. W obiekcie działa także profesjonalne, dobrze wyposażone studio nagrań.

Zgodnie z filozofią Cavatina Holding, kompleks Cavatina Hall zaprojektowany został z myślą o zdrowiu i komforcie jego użytkowników oraz minimalizacji wpływu na środowisko. Cavatina Hall przyciąga firmy ceniące sobie nowoczesne rozwiązania technologiczne wspierające zarządzanie obiektem oraz optymalizujące zużycie zasobów takich jak energia czy woda. Dlatego Cavatina Hall B poza wysokiej jakości architekturą, gwarantuje standardy zrównoważonego i przyjaznego dla zdrowia budownictwa, odpowiadające wymogom certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent oraz WELL Health-Safety Rating.

Z powierzchni oferowanych przez Cavatina Holding w Bielsku-Białej korzystają firmy z różnych branż, takie jak Murapol, Comarch, Angst+Pfister czy ICE Mortage Technology.

