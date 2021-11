Pizzeria La Mia Fabbrica w biurowcu Monopolis w Łodzi

Od końca listopada zrewitalizowany kompleks Monopolu Wódczanego zaprasza gości do nowej restauracji serwującej tradycyjną pizzę.

La Mia Fabbrica, czyli „moja fabryka”, łączy włoską nazwę z fabrykanckim duchem miejsca, w którym się znajduje, oddając w ten sposób hołd zrewitalizowanej przestrzeni.

Pizzeria zlokalizowana będzie w zabytkowym wnętrzu, a nowy wystrój zachował historyczny charakter Monopolu Wódczanego – na ścianach króluje gustowna czerwona cegła połączona z industrialną czernią, drewnianymi meblami oraz roślinnymi dekoracjami, które przełamują pozorną surowość.

Lokal zlokalizowany w budynku Monosfery Kreatywności zaprasza gości na neapolitańską pizzę i rodzinna atmosferę. Choć pizza jest tu królową, w karcie La Mia Fabbrica nie zabraknie jednak również innych dań.

- Monopolis to miejsce, które bezustannie ewoluuje, zmienia się, staje się coraz piękniejsze i ma więcej do zaoferowania. Nowa pizzeria, do której można przyjść tak po prostu, albo przed spektaklem, albo czekając na moment, w którym dziecko skończy warsztaty w Monosferze, to wspaniałe miejsce dopełniające naszą obecną ofertę kulinarną dla całych rodzin. Od dzieci po dorosłych. – mówi Krzysztof Witkowski, prezes Virako.