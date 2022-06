Plac Unii chce pomagać Ukrainie. I to nie przez chwilę

Centrum Wsparcia Prawnego i Zawodowego dla obywateli Ukrainy to nowa inicjatywa pomocowa dla uchodźców z Ukrainy.

Pomoc uruchomiono dzięki współpracy Placu Unii z Fundacją HumanDoc.

Gościem honorowym wydarzenia była Jolanta Kwaśniewska.

8 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Wsparcia Prawnego i Zawodowego – miejsca, w którym codziennie osoby z Ukrainy mogą korzystać z bezpłatnych porad ukraińskich prawniczek. Punkt wyposażony jest w komputery, skanery, drukarki oraz pozwala na darmowy dostęp do internetu. Wewnątrz znajduje się także kącik dla dzieci, które oczekują na swoich rodziców biorących udział w poradach.

Wśród gości przybyłych na oficjalną inaugurację nie zabrakło przedstawicieli firmy Invesco Real Estate - właściciela budynku oraz reprezentantów fundacji, organizacji Plan International czy Giro 555.

Plac Unii kontynuuje współpracę z Fundacją HumanDoc, której celem jest wsparcie obywateli Ukrainy. Nową inicjatywą obu podmiotów jest Centrum Wsparcia Prawnego i Zawodowego, które mieści się w dedykowanym lokalu na terenie warszawskiego budynku wielofunkcyjnego.

W czasie inauguracji nowej przestrzeni w Placu Unii miało miejsce uroczyste przecięcie wstęgi znajdującej się pomiędzy flagami Polski i Ukrainy, na znak solidarności z naszymi sąsiadami. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele spółki Invesco Real Estate, która jest właścicielem budynku, reprezentacja firmy CBRE zarządzającej obiektem, cały zespół Fundacji HumanDoc czy przedstawiciele organizacji Plan International oraz Giro 555. Jednym z gości honorowych była z kolei Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt od początku swojej działalności uzyskał także poparcie Kryzysowego Centrum Koordynacyjnego przy Ambasadzie Ukrainy w RP.

To dla nas niezwykle ważne, że wspólnie z Placem Unii możemy kontynuować działania pomocowe dla obywateli Ukrainy, które prowadzimy razem od chwili rozpoczęcia wojny w tym kraju. Dzięki Centrum Wsparcia Prawnego i Zawodowego osoby przyjeżdżające do Polski mają szansę odnaleźć się w zupełnie dla nich nowym mieście oraz znaleźć pracę odpowiednią dla ich kwalifikacji zawodowych. Już pierwszego dnia Centrum Wsparcia odwiedziło kilkadziesiąt osób i z każdym kolejnym te liczby rosną. To utwierdza nas w przekonaniu, że takie miejsce było bardzo potrzebne na mapie Warszawy – mówi Małgorzata Piłacińska z Fundacji HumanDoc.

– Ogromnie cieszę się, że biznes chce włączać się w działania na rzecz Ukrainy i użycza w tym celu swojej powierzchni dla organizacji HumanDoc, w świetnym miejscu i łatwo dostępnym. Jestem przekonana, że bardzo wiele kobiet, które przyjechało do Polski z kraju ogarniętego wojną i tu znalazło swój nowy dom, chętnie będzie korzystać z Centrum Wsparcia Prawnego i Zawodowego w Placu Unii – mówi Jolanta Kwaśniewska.

Do Centrum Wsparcia można przyjść bez wcześniejszego umówienia się od wtorku do piątku w godzinach 9-17 oraz w soboty w godz. 9-13. Poniedziałki są natomiast dniem dedykowanym specjalistycznym warsztatom, kursom i spotkaniom networkingowym, na które wymagane są wcześniejsze zapisy. Wejście do Centrum Wsparcia w Placu Unii znajduje się od strony ulicy Puławskiej.