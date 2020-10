Plac Unii czekają wielkie zmiany

Zmiany są odpowiedzią na coraz większe potrzeby firm poszukujących powierzchni biurowej w dobrze skomunikowanych obiektach biurowych, łączących funkcje handlowo-usługowe, dla wzmocnienia atrakcyjności miejsca pracy swoich pracowników. Elementem procesu jest relokacja oferty handlowej z piętra +1 na niższe poziomy.

Invesco Real Estate zgodnie ze swoją strategią zakładająca modernizację warszawskiego Placu Unii, której założenia powstały w 2019 roku, zdecydowała się przed końcem bieżącego roku rozpocząć zmiany od prac na poziomie +1. Dzięki temu obiekt zyska dodatkowo nowoczesną, certyfikowaną i ekologiczną powierzchnię biurową skrojoną na miarę współczesnych potrzeb nowych najemców oraz ich pracowników. Budynek nagradzany dotychczas licznymi wyróżnieniami m.in. za projekt architektoniczny i nowatorskie rozwiązania technologiczne, zaoferuje komfortowe powierzchnie biurowe o zróżnicowanym metrażu, o ponadnormatywnej wysokości biur, z dostępem do naturalnego światła dziennego i atrakcyjnymi strefami relaksu.

– Modernizacja ma na celu nie tylko dostarczenie nowej powierzchni biurowej dostosowanej do dzisiejszych potrzeb rynku, ale także skoncentrowanie części retail na poziomach 0 i -1. Rozwiązanie to sprawi, że klienci wciąż będą mieli dostęp do swoich ulubionych marek i lokali usługowych, ale ich zakupy staną się przyjemniejsze, wygodniejsze i pozwolą zaoszczędzić więcej czasu – mówi Bogda Korolczuk, Senior Associate – Asset Management w firmie Invesco Real Estate.

Prace związane z relokacją najemców handlowych z poziomu +1 już się rozpoczęły. W związku z czym kolejne marki sukcesywnie będą otwierać swoje lokale w nowych aranżacjach na niższych piętrach. Dla zapewniania wygody klientów oraz pracowników niebawem z użytkowania zostanie wyłączona część modernizowana. Prowadzone prace będą odbywać się także w sposób niezakłócający funkcjonowania budynku. Za koncepcję aranżacji nowej przestrzeni biurowej odpowiada warszawskie biuro Trzop Architekci. Za komercjalizację obiektu odpowiedzialna jest firma Colliers International.