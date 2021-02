Plac Unii podsumował biurowo i handlowo 2020 rok

Dodatkowo właściciel budynku Invesco Real Estate reaguje na zmieniające się potrzeby rynku, czego najlepszym przykładem jest rozpoczęta modernizacja obiektu, który już w 2021 roku zaoferuje dodatkowe 5000 mkw. GLA nowoczesnej i ekologicznej powierzchni biurowej.

Plac Unii jako w pełni ekologiczny, wielofunkcyjny obiekt zapewnia pracownikom liczne rozwiązania bezpośrednio wpływające na ich codzienny komfort oraz oferuje między innymi możliwość dokonania wygodnych zakupów w pasażu handlowo-usługowym. Również lokalizacja obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie Śródmieścia sprawiła, że najemcy dotychczas posiadający w nim swoje biura zdecydowali się pozostać na kolejne lata.

Trigon Dom Maklerski – niezależna, polska grupa finansowa przedłużyła umowę najmu na powierzchnię mierzącą blisko 1100 mkw. znajdującą się na 6. piętrze w budynku B. Także firma R.Power – lider rynku energetyki słonecznej w Polsce pozostała w dotychczas wynajmowanym biurze o powierzchni blisko 750 mkw. mieszczącym się na 7. piętrze budynku A. AMC Networks Poland, będąca częścią spółki AMC Networks International przedłużyła umowę najmu biura o powierzchni ponad 300 mkw. na 2. piętrze budynku C. Z kolei na wynajęcie całej powierzchni biura, które wcześniej podnajmowała w części, zdecydowała się marka Antal. Lider rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwa HR zajmie niebawem powierzchnię mierzącą ponad 1400 mkw. Do grona najemców części office Placu Unii dołączyła też jedna z największych na rynku firm pośrednictwa finansowego – Notus Finanse. Nowa siedziba spółki zajmie w warszawskim biurowcu ponad 1000 mkw. na piętrze 11. w budynku A. Firma wprowadzi się do biura z początkiem marca br.

W związku z rosnącym zainteresowaniem powierzchnią biurową w Placu Unii, firma Invesco Real Estate – właściciel obiektu, rozpoczęła w ubiegłym roku modernizację. W wyniku tego Plac Unii już w 2021 roku zaoferuje dodatkowe 5000 mkw. GLA nowoczesnej i ekologicznej powierzchni biurowej o zróżnicowanym metrażu, o ponadnormatywnej wysokości, z dostępem do naturalnego światła dziennego oraz atrakcyjnymi strefami relaksu.