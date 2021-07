Plac Unii rusza z nową ekologiczną akcją

Do biurowca można dojechać nie tylko wszystkimi środkami transportu publicznego, ale także licznymi ścieżkami rowerowymi. mat.pras.









Dodano: 12 lip 2021 11:21

Plac Unii promuje zdrowy i ekologiczny styl życia wśród pracowników. W obiekcie ruszyła nowa, wakacyjna akcja pod hasłem „Rowerem do biura” zachęcająca do regularnych podróży do biura jednośladami.