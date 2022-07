Plac Unii ruszył z akcją „10 tys. kroków dla zdrowia”

Plac Unii nagradza pracowników za codzienną aktywność fizyczną. Wydarzenie ma inspirować do prowadzenia zdrowego stylu życia.

W Placu Unii ruszyła wakacyjna akcja pod hasłem „10 tys. kroków dla zdrowia”.

Nowa inicjatywa ma na celu zachęcić pracowników biurowca do regularnej aktywności fizycznej i spacerów.

Dla wszystkich uczestników akcji, którzy dzień wcześniej pokonają łącznie minimum 10 tys. kroków, Plac Unii przygotował nagrody gwarantowane – zdrowe i pożywne lunch boxy, które wydawane będą w budynku od poniedziałku do piątku aż przez cztery tygodnie.

Liczenie kroków za pośrednictwem aplikacji mobilnych, smartwatchów czy smartbandów staje się w coraz popularniejsze. Plac Unii zdecydował się jeszcze bardziej wypromować nową i jednocześnie zdrową modę wśród pracowników biurowca, którzy w dużej mierze prowadzą siedzący tryb życia, szczególnie w dni powszednie.

25 lipca w warszawskim budynku typu mixed-use rozpocznie się nowa akcja zachęcająca pracowników do zdrowego i jednocześnie ekologicznego stylu życia pod hasłem „10 tys. kroków dla zdrowia”. Celem inicjatywy jest zachęcenie uczestników do codziennych spacerów. Każdego dnia pracownicy, którzy pokażą na dowolnym urządzeniu, że udało im się przebyć 10 tys. kroków, będą mogli liczyć na prezent w formie smacznego lunch boxa. W menu znajdą się także pożywne posiłki dla wegan oraz wegetarian.

Nagrody będą wydawane od poniedziałku do piątku. Akcja „10 000 kroków dla zdrowia” potrwa do 19 sierpnia.

To już kolejna wakacyjna inicjatywa warszawskiego budynku promująca zdrowy styl życia wśród pracowników. W ubiegłym roku w akcji pod hasłem „Rowerem do biura” wzięło udział ponad 900 osób, które aktywnie każdego dnia przyjeżdżały do pracy jednośladem. Wtedy także wszyscy uczestnicy byli nagradzani upominkami gwarantowanymi.