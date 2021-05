Plac Unii wita nowego najemcę

Do warszawskiego kompleksu Planu Unii dołączył nowy najemca - Square One Resources Polska. Nowa siedziba firmy będzie miała powierzchnię 450 mkw.

Square One Resources to brytyjska firma, która od 1995 roku świadczy specjalistyczne usługi outsourcingowo - rekrutacyjne w obszarze IT i posiada wiele wyspecjalizowanych zespołów działających na skalę międzynarodową. Zespół Square One Resources to ponad tysiąc pracowników i współpracowników na całym świecie. Polska filia Square One Resources prowadzi działalność w Warszawie od 2010 roku.